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力推機車改管噪音認證成功 桃市府：感謝中央地方努力

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓向中央倡議，推動改裝排氣管認證制度。圖／市府提供
桃園市副市長蘇俊賓向中央倡議，推動改裝排氣管認證制度。圖／市府提供

從源頭解決改管機車噪音問題，環境部與交通部共同推動改裝排氣管認證制度，明年元旦起，改管機車需通過噪音檢測並至監理站辦理變更登記，並給予1年緩衝期可免費到地方環保局進行噪音檢測。倡議修法的桃園市政府表示感謝及肯定，也強調會繼續辦理「靜桃專案」，取締噪音車。

2025年起，機車改裝排氣管被路邊攔查，未取得認證登記最高開罰1800元，噪音檢測不合格，再依噪音管制法最高可罰3600元。

副市長蘇俊賓表示，市府從今年6月啟動靜桃專案，強力取締違規噪音車輛，過程中發現未依規定改裝排氣管的車輛違規比例高達6成；今年6月8日，他在行政院會爭取行政院修法加強改裝噪音車輛源頭管制，也獲得院長陳建仁認同，當場指示針對本案召開跨部會會議研商。

蘇俊賓表示，7月中央與桃市府相關局處研討相關法案後，明確提出將於年底完成相關法規的修法期程；本次噪音車輛的源頭管制可以順利完成修法，過程中包含很多地方與中央部門的努力，後續夜間噪音稽查的執行效率應該可以更好。

市府表示，將會持續辦理靜桃專案，目前透過加強夜間時段環警監聯合稽查勤務，提升聲音照相科技執法量能及訂定改裝排氣管妨害安寧行為罰公告，提高稽查取締力度及成效，陳情檢舉件數已下降11%；相信環境部及交通部完成修訂法規後，可以強化車輛排氣管源頭管制，更有效達到市府所設定的政策目標。

噪音 修法 蘇俊賓

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