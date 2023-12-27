新竹市公告土地現值、公告地價出爐 新「地王」在這

新竹市明年公告土地現值及公告地價，經地價及標準地價評議委員會日前評定通過，公告土地現值平均漲幅1.64%、公告地價平均漲幅2.3%。此次公告現值調整後，明年竹市最高地價宗地，由原新竹火車站前中正路與大同路口角地，移轉至城隍廟旁中山路角地，每平方公尺44萬8000元，每坪約148萬元，成為明年新地王。

市府指出，依據此次地價作業調查期間（2022年9月2日至2023年9月1日）蒐集的實價登錄、內政部都市地價指數及民間房地市場調研機構等資料，顯示總體經濟面景氣尚屬穩定，不動產市場利率水準尚屬偏低，資金動能充沛，加上營建成本持續上揚，竹市房地價格呈現上漲走勢，但買賣交易量受到市場預期平均地權條例修正影響，買方態度趨向保守觀望，呈下降趨勢。

市府表示，竹市地價及標準地價評議委員會參考市場交易價量，綜合考量地價變動情形、社會經濟狀況及政府財政收入等因素，適度反映市場價格趨勢、商圈轉移以及各類型開發或重劃區間的均衡性，經委員會審慎評議後，評定明年竹市公告現值平均漲幅為1.64%，調整後占市價比例90.05%。

依據評定結果，公告現值持平區段占全市43%，調整後各行政區公告現值占市價比例分別為東區90.06%、北區90.02%、香山區90.04%。

地政處表示，公告地價為每2年調整1次，此次也一併評議，因竹市房價持續上漲，今年新竹市住宅價格指數相較2021年同期上漲35%，經委員考量整體社會經濟情勢、民眾稅捐負擔能力及各區段間均衡性等因素，在財政紀律基本要求下，選擇對民眾稅賦負擔影響較小的地價調整方案，評議結果明年全市公告地價僅微幅調整2.30%。

新竹市公告地價調整後占市價比例20.08%，公告地價持平區段占全市57%，調整後各行政區的公告地價占市價比例分別為東區20.01%、北區20.51%、香山區19.63%。

此外，針對民眾關心此次調整對明年地價稅影響層面，經竹市稅務局預估，竹市適用自用（千分之2）及第一級（千分之10）稅率課徵地價稅戶數約佔98.67%，調整後約有43%市民不受影響，約40%市民增加不到100元，10%市民增加100至300元。

地政處表示，巨城購物中心商業活動熱絡，東明、科商重劃區內竹科X基地已開工，光埔一期、光埔二期、關長重劃區因生活機能完善、重劃開發漸趨成熟，以及慈濟路與關新路延伸段通車，又因新莊車站區段徵收區鄰近關新、光埔重劃區，加上關新路延伸至柯子湖溪防汛道路段將於今年底前開通等因素，為此次竹市漲幅較大區域。

地政處指出，火車站前舊城區，受疫情後網路購物興起，致實體小型零售店面閒置率偏高，包括站前SOGO、林森路中興百貨舊址及中正台周邊商圈等區域接受影響，考量稅賦公平與土地使用，此次適度調降地價，期望透過減輕地價稅，提供舊城區翻轉契機。