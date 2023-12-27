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被指超貸濫墾農地 林思銘：受人信託借名登記名下

聯合報／ 記者林銘翰屈彥辰／台北即時報導
民進黨立法院黨團上午舉行「林思銘違法濫權，農地超貸、掏空農會，山坡地濫墾違建？」記者會。記者林銘翰／攝影
民進黨立法院黨團上午舉行「林思銘違法濫權，農地超貸、掏空農會，山坡地濫墾違建？」記者會。記者林銘翰／攝影

民進黨新竹縣立委候選人曾聖凱今天指控，同選區的對手、國民黨立委林思銘利用民代職權，向橫山鄉農會超貸500萬元，進而在新竹縣濫墾農地，而且經過空照圖比對發現，林思銘入主後還長出建築物、既有道路及圍籬，恐怕有違建的疑慮。林思銘立委回應表示，這塊土地是他2018年在擔任律師的時候，受當事人之信託借名登記在他名下，信託契約載明雙方的權利義務、信託土地之使用、收益、管理權也均歸屬當事人。

林思銘說，這塊土地上有無違建物，他本人因未具使用管理權，因此並不清楚，若有違建情事，會請當事人立即拆除。林思銘說，曾聖凱在沒有查明事實真真相所為抹黑不實指控。操作奧步，突顯其沒有政見企圖以奧步挽回其落後的選情。另針對土地上建物的部分，建物為活動貨櫃儲藏室。

民進黨立法院黨團上午舉行「林思銘違法濫權，農地超貸、掏空農會，山坡地濫墾違建？」記者會，曾聖凱表示，林思銘在2018年購入新竹縣寶山鄉7400坪的農地，還以民代身分向橫山鄉農會超貸數百萬，成為自己連任新竹縣議員、競選立法委員的養分。

曾聖凱指出，根據中選會公布的財產申報，在林思銘親手書寫、名下擁有的土地，包括2018年5月14日購入寶山鄉大壢段下大壢小段第147、148、149、386、632-2、632-4、632-8、632-9、632-10號共9筆土地，總計2萬4470平方公尺，經過換算為7402.175坪。

曾聖凱還說，林思銘在財產申報當中聲稱，這塊土地取得價額是新台幣4500萬元，而在他申報的債務裡面，的確也有出現一筆向橫山地區農管信用部借貸的3500萬元，原因是購置不動產。

曾聖凱質疑，該筆土地在內政部的實價登錄，登載金額只有3000萬元，也就是說林思銘利用這塊農地，向橫山鄉農會超貸500萬，更誇張的是在近6年的時間內，林思銘只需要還利息，不需要還本金，如果不是利用民代身分施壓，農會怎麼可能會如此大方。

曾聖凱指出，經過空照圖比對發現，林思銘在購入這片土地前，農地上一片綠油油，但是就在他入主之後，開始莫名其妙地長出建築物、既有道路及圍籬，甚至還接電線，但是卻沒有任何建照和使照，恐怕有違建嫌疑。

曾聖凱說，這9筆土地並未農用，而是屬於農牧用地的山坡地，沒有農用的話毫無價值，為什麼律師出身的林思銘，要用民代的身分購買這塊農地，難道是像民眾黨總統候選人柯文哲，現在也要玩「農地三明治」。

新竹縣議員歐陽霆表示，林思銘利用自身立委職權，疑似向農會超貸、長出農地違建的情事，如同國民黨立委馬文君的山林小木屋，雲林張家的青埔宮侵佔國有地蓋違法農舍、台中顏家侵佔國有地蓋豪華行宮，國民黨「土地主人們」的手法都是如出一轍。

曾聖凱批評，農會裡面都是農民的心血，林思銘自稱要當農民靠山，但是卻透過掏空農會超貸，當作自己選舉的養分，看來他不是要當農民的靠山，而是要讓農民變成林思銘選舉資金的靠山，身為新竹縣的區域立委，應該要好好出來說明清楚。

民進黨團副書記長洪申翰說，國民黨主席朱立倫先前已經預示，國民黨內到處都是「牛鬼蛇神」，隨著總統及立委選舉的進行，候選人的操守也一一受到檢驗，而國民黨候選人的特權土地案件，從侵占國有地、違建農舍到違法超貸，一件比一件還誇張，這樣破壞國土、壓榨農民心血的行為，國民黨應該好好向人民交代。

針對民進黨立委候選人曾聖凱指控國民黨立委林思銘寶山土地ㄧ事，林思銘立委回應表示，該土地是他2018年在擔任律師的時候，受當事人之信託借名登記在他名下，信託契約載明雙方的權利義務、信託土地之使用、收益、管理權也均歸屬當事人。圖／林思銘辦公室提供
針對民進黨立委候選人曾聖凱指控國民黨立委林思銘寶山土地ㄧ事，林思銘立委回應表示，該土地是他2018年在擔任律師的時候，受當事人之信託借名登記在他名下，信託契約載明雙方的權利義務、信託土地之使用、收益、管理權也均歸屬當事人。圖／林思銘辦公室提供

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