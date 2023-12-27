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苗縣首間衛生所空間再利用 後龍平安日照中心掛牌上路

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
鍾東錦表示，後龍平安日照中心的啟用，將可提供後龍地區的照顧家庭者，有更友善的服務環境及更適當的支援，來舒緩照顧者家庭壓力。圖／苗栗縣政府提供
鍾東錦表示，後龍平安日照中心的啟用，將可提供後龍地區的照顧家庭者，有更友善的服務環境及更適當的支援，來舒緩照顧者家庭壓力。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣後龍鎮衛生所將3樓空間出租給「社團法人苗栗縣孝親關懷協會」承作社區整合性日間照護中心，成為縣內首家以鄉鎮市衛生所為基站的長照日間照護中心，今天舉行揭牌正式運營，未來可提供65歲以上長者、55-64歲原住民、50歲以上失智者及領有身障證明老人對象、居家、日間照顧、諮詢或轉介、餐飲、健康促進活動、預防及延緩失能等服務。

上午開幕儀式，由縣長鍾東錦與縣議員林寶珠、鄭秋風、徐永煌、後龍鎮長謝清輝、代表會主席花麗卿、衛生局局長張蕊仙及地方仕紳等共同揭牌。

所謂「長照ABC」，其實就是新增的「社區三級整合服務」，今天在後龍鎮衛生所掛牌運營的是屬於B級社區整合性日間照護中心。孝親關懷協會自110年開始，在苗栗市設立了苗栗縣第一家小規模多機能五福綜合長照機構，提供社區民眾日間照顧服務、居家服務、夜間住宿服務；另外，協會也即將在通霄鎮衛生所設立長青日照中心，爭取為通霄地區更多家庭提供照顧服務。

鍾東錦表示，後龍平安日照中心的啟用，預計每日提供30人的日間照顧失能、失智混合服務，全年服務量達8100人次，期盼能提供後龍地區的照顧家庭者，有更友善的服務環境及更適當的支援，也提供全方面的照顧服務網絡，來舒緩照顧者家庭壓力。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

苗栗縣後龍鎮衛生所將3樓空間出租給「社團法人苗栗縣孝親關懷協會」承作社區整合性日間照護中心，今天舉行揭牌正式運營。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮衛生所將3樓空間出租給「社團法人苗栗縣孝親關懷協會」承作社區整合性日間照護中心，今天舉行揭牌正式運營。圖／苗栗縣政府提供

衛生所 長照 苗栗縣 鍾東錦

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