快訊

亞馬遜百年大旱：極端氣候加劇 水上居民孤立無援

不只割喉！身亡國三生被刺10刀 幾乎刀刀致命

快拿出身分證！有「1、6、8」 享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

竹市府周六辦二手家具拍賣0元起標 還有修復、交換活動

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保局與迴木工坊合作修復二手家具，桌椅皆為木頭材質。圖／竹市府提供
新竹市環保局與迴木工坊合作修復二手家具，桌椅皆為木頭材質。圖／竹市府提供

歲末年終要到了除舊布新之際，新竹市環境保護局攜手農業部林業及自然保育署新竹分署將於本周六（30日）在將軍村舉辦「木盡其用‧二手家具再生」活動，現場販售20多件巧手翻新的二手家具，全都為0元起標，還有修復與交換活動，歡迎民眾帶著雙手可搬運的木製家具前來修復或交換，為家具找到新生命。

新竹市政府環保局為倡導環境永續發展，讓廢棄二手家具重獲新生、打造綠色經濟，近年與「迴木工坊」合作，將新竹市民產出的廢棄家具結合農業部林業及自然保育署新竹分署疏伐過後的國產木材再製成各式二手家具，至今修復完成約1500件。

將於28日早上10點在新竹市將軍村舉辦的「木盡其用‧二手家具再生」活動，當天將分為三大區，首先是「二手家具拍賣展示區」，展示一系列木製原木家具珍品，包括化妝台、圓桌、木椅，現場將邀請拍賣達人拍賣家具，希望民眾以高CP值的價格把家具帶回家，另將邀請家具修復師現場講解材質及修復由來，提供二手家具專業資訊。

家具修復師巧手修復的家具品項多元，包含新竹女中捐出的教室課桌椅，還有柚木茶几、松木桌子、櫸木椅、圖書館椅、高腳木檯、檜木菜櫥、竹製鞋櫃等，經修復後都煥然一新、展現質感。當天拍賣商品數量約有20件以上，皆為0元起標。

環保局長江盛任表示，活動當天還有「二手家具現場修復工作坊」，歡迎民眾攜帶可手攜式的木製家具來修復，將由家具修復團隊協助修復，讓不堪使用的家具重回新生命，以及「二手家具交換再利用平台」鼓勵民眾攜帶家中不需要的家具與他人交換。

市府環保局指出，活動目的希望賦予二手家具新生命，同時推廣使用原木二手家具，達到環保固碳效益，也期盼藉此找到所需的家具或替不需要的物品找到有緣人，節能減碳、減少浪費，也為環境盡一份心力。

如果民眾當天無法參與「木盡其用‧二手家具再生活動」，新竹市環保局也說明，平時也可至臉書搜尋「迴木工坊」，可預約參觀新竹市環保局再生家具廠及購置家具。

新竹市環保局與迴木工坊合作修復二手家具，桌椅皆為木頭材質。圖／竹市府提供
新竹市環保局與迴木工坊合作修復二手家具，桌椅皆為木頭材質。圖／竹市府提供
新竹市環保局與迴木工坊合作修復二手家具，新竹女中的課桌椅整理後也將對外販售。圖／竹市府提供
新竹市環保局與迴木工坊合作修復二手家具，新竹女中的課桌椅整理後也將對外販售。圖／竹市府提供

新竹 環保局長

延伸閱讀

農業部狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會 學者籲重視根本問題

侯友宜指農產品銷中受阻損害農民權益 農業部駁斥

竹市元旦連假垃圾清運看這裡 31日這7處清運定點暫停收

係金ㄟ！柯文哲農地租金134萬入帳了 竹市府曝捐款用途

相關新聞

桃園平鎮路口行人專用時相混淆 議員請命市府下月改善

桃園市交通局為維護行人安全、洗刷行人地獄汙名，在市區人流多的路口，本月在平鎮區延平路、康樂路口，推行「行人專用時相」標示...

桃園捷運工地旁天坑深夜搶修完成 張善政曝：像無底洞

桃園市中正路和同德二街路口昨發生路面塌陷，出現一個直徑80公分、3公尺深的「天坑」，市府獲報緊急封閉現場灌漿填補，由於正...

苗縣首間衛生所空間再利用 後龍平安日照中心掛牌上路

苗栗縣後龍鎮衛生所將3樓空間出租給「社團法人苗栗縣孝親關懷協會」承作社區整合性日間照護中心，成為縣內首家以鄉鎮市衛生所為...

愛情車站明年更好逛 內灣合興車站將再升級為鐵道花園

台鐵內灣線上的合興車站，因位處內灣老街必經之路上，近年結合愛情元素成功打造為以愛情為主題的車站景點，今年更種植數百棵樹木...

竹市府周六辦二手家具拍賣0元起標 還有修復、交換活動

歲末年終要到了除舊布新之際，新竹市環境保護局攜手農業部林業及自然保育署新竹分署將於本周六（30日）在將軍村舉辦「木盡其用...

苗栗將添「情人塔」地標 火車頭園區元月5日辦竣工典禮

斥資10億元籌建的苗栗火車頭園區目前二期工程已進入完工階段，連同一期工程將在明年元月5日辦「竣工典禮」，行政院長陳建仁、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。