竹市府周六辦二手家具拍賣0元起標 還有修復、交換活動

歲末年終要到了除舊布新之際，新竹市環境保護局攜手農業部林業及自然保育署新竹分署將於本周六（30日）在將軍村舉辦「木盡其用‧二手家具再生」活動，現場販售20多件巧手翻新的二手家具，全都為0元起標，還有修復與交換活動，歡迎民眾帶著雙手可搬運的木製家具前來修復或交換，為家具找到新生命。

新竹市政府環保局為倡導環境永續發展，讓廢棄二手家具重獲新生、打造綠色經濟，近年與「迴木工坊」合作，將新竹市民產出的廢棄家具結合農業部林業及自然保育署新竹分署疏伐過後的國產木材再製成各式二手家具，至今修復完成約1500件。

將於28日早上10點在新竹市將軍村舉辦的「木盡其用‧二手家具再生」活動，當天將分為三大區，首先是「二手家具拍賣展示區」，展示一系列木製原木家具珍品，包括化妝台、圓桌、木椅，現場將邀請拍賣達人拍賣家具，希望民眾以高CP值的價格把家具帶回家，另將邀請家具修復師現場講解材質及修復由來，提供二手家具專業資訊。

家具修復師巧手修復的家具品項多元，包含新竹女中捐出的教室課桌椅，還有柚木茶几、松木桌子、櫸木椅、圖書館椅、高腳木檯、檜木菜櫥、竹製鞋櫃等，經修復後都煥然一新、展現質感。當天拍賣商品數量約有20件以上，皆為0元起標。

環保局長江盛任表示，活動當天還有「二手家具現場修復工作坊」，歡迎民眾攜帶可手攜式的木製家具來修復，將由家具修復團隊協助修復，讓不堪使用的家具重回新生命，以及「二手家具交換再利用平台」鼓勵民眾攜帶家中不需要的家具與他人交換。

市府環保局指出，活動目的希望賦予二手家具新生命，同時推廣使用原木二手家具，達到環保固碳效益，也期盼藉此找到所需的家具或替不需要的物品找到有緣人，節能減碳、減少浪費，也為環境盡一份心力。

如果民眾當天無法參與「木盡其用‧二手家具再生活動」，新竹市環保局也說明，平時也可至臉書搜尋「迴木工坊」，可預約參觀新竹市環保局再生家具廠及購置家具。