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苗栗將添「情人塔」地標 火車頭園區元月5日辦竣工典禮
斥資10億元籌建的苗栗火車頭園區目前二期工程已進入完工階段，連同一期工程將在明年元月5日辦「竣工典禮」，行政院長陳建仁、前院長蘇貞昌受邀出席，預計6月開放營運，園區二期工程的轉車台大廳、列車展示館、投煤體驗館等主建築正趕工收尾，迎接苗栗新景點的到來，其中一期瞭望台的特殊設計，讓遊客在高層可隔空雙向接觸，號稱「情人塔」，可望成為苗栗新地標並增添浪漫話題。
苗栗縣爭取前瞻計畫盼改善苗栗火車站周邊及鐵路一村等地環境，原計畫將鐵路一村闢為文創、青創基地，行政院前院長蘇貞昌當年視察時，認為區內的鐵道文物展示館擁有各式火車頭及珍貴鐵路文物，指示整合相關計畫推動大型的「火車頭園區」，2020至2024年分5年投入10億元經費，由客委會補助，工程由國土管理署代辦。
苗栗縣文化觀光局指出，火車頭園區計畫第一期工程已於去年10月底完工，其中文創小舖將由工藝家進駐並結合台灣生活文創商品販售，微型聚落及主題餐廳將引進知名餐飲、藝文連鎖品牌並展售農特產品，願景館則邀集客家在地美食及咖啡商家進駐；二期工程去年6月開工，包括轉車台大廳、列車展示館、投煤練習場體驗等設施。
台鐵表示，火車頭園區一、二期工程已至完工階段，但後續仍有室內裝修、園區整體環境整理等工程待進行，預計6月才會對外開放，委外營運。
火車頭園區利用台鐵位於苗栗火車站南側的鐵路一村廢棄宿舍及鐵道文物展示館空間規畫設置，原本展示的各型舊式火車頭、古早味車廂，在施工期間移轉到中南部，現已有部分回歸，園區增添轉車台大廳，增加旅遊觀景樂趣，已完工多時的「瞭望台」矗立火車站南側，以螺旋梯設計登高，苗栗站周邊景致一覽無遺，這座瞭望台在高處讓兩側遊客可隔空碰觸，號稱情人塔，增添浪漫話題。
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