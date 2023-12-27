苗栗將添「情人塔」地標 火車頭園區元月5日辦竣工典禮

斥資10億元籌建的苗栗火車頭園區目前二期工程已進入完工階段，連同一期工程將在明年元月5日辦「竣工典禮」，行政院長陳建仁、前院長蘇貞昌受邀出席，預計6月開放營運，園區二期工程的轉車台大廳、列車展示館、投煤體驗館等主建築正趕工收尾，迎接苗栗新景點的到來，其中一期瞭望台的特殊設計，讓遊客在高層可隔空雙向接觸，號稱「情人塔」，可望成為苗栗新地標並增添浪漫話題。

苗栗縣爭取前瞻計畫盼改善苗栗火車站周邊及鐵路一村等地環境，原計畫將鐵路一村闢為文創、青創基地，行政院前院長蘇貞昌當年視察時，認為區內的鐵道文物展示館擁有各式火車頭及珍貴鐵路文物，指示整合相關計畫推動大型的「火車頭園區」，2020至2024年分5年投入10億元經費，由客委會補助，工程由國土管理署代辦。

苗栗縣文化觀光局指出，火車頭園區計畫第一期工程已於去年10月底完工，其中文創小舖將由工藝家進駐並結合台灣生活文創商品販售，微型聚落及主題餐廳將引進知名餐飲、藝文連鎖品牌並展售農特產品，願景館則邀集客家在地美食及咖啡商家進駐；二期工程去年6月開工，包括轉車台大廳、列車展示館、投煤練習場體驗等設施。

台鐵表示，火車頭園區一、二期工程已至完工階段，但後續仍有室內裝修、園區整體環境整理等工程待進行，預計6月才會對外開放，委外營運。