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桃園平鎮路口行人專用時相混淆 議員請命市府下月改善

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮區延平路、康樂路口推行人專用時相，造成用路人混淆、闖紅燈，市議員黃敬平要求改善。記者曾增勳／攝影
平鎮區延平路、康樂路口推行人專用時相，造成用路人混淆、闖紅燈，市議員黃敬平要求改善。記者曾增勳／攝影

桃園市交通局為維護行人安全、洗刷行人地獄汙名，在市區人流多的路口，本月在平鎮區延平路、康樂路口，推行「行人專用時相」標示，市議員黃敬平今天上午表示，時向標示不明顯、宣導不足，造成用路人混淆誤認，甚至違規闖紅燈，他要求交通局增設交通標示牌面說明，避免良策變惡法。

市政府交通局表示，市府選擇學區、商業區35處路口，推動「行人專用時相」，當行人專用時相亮起，行人號誌綠燈，路口4邊號誌紅燈，平鎮區延平、康樂路口行人多，每天早、中、下午3時段實施，可能民眾不熟悉混淆，為避免行人或車輛誤認，該局正著手改善標誌牌面製作，預定明年1月初會在各路口明顯處增設適當提醒，增加行車安全性。

黃敬平表示，路口行人專用時相是參考日本「步車分離」管制，在車流、行人多的複雜路口，學生或民眾尖峰時段推動行人專用時相，避免人車交織，降低威脅行人安全因素，他日前與交通局會勘平鎮區新光路與廣泰路口、延平路與康樂路口、及中壢區中正路與復興路口等處，平鎮本月率先在延平路、康樂路口推行。

未料延平路、康樂路口推動行人專用時相標示後，他接獲民眾投訴，指該路口每天尖峰時段啟用，造成許多行人、用路人混淆，甚至不少用路人違規闖紅燈，民眾還沒有適應，誤為是號誌故障，反而影響行人過馬路時更加危險，讓政策美意打折。

黃敬平表示，為避免車輛用路人或行人混淆，請交通局研議實施人車分離管制路口四周，增設說明的交通告示牌面，避免造成民眾或用路人誤會，並請交通局未來在全市其他路口實施人車分離的行人專用時相，要多加宣導提醒， 以免危險。

平鎮區延平路、康樂路口推行人專用時相，造成用路人混淆、闖紅燈，市議員黃敬平要求改善。記者曾增勳／攝影
平鎮區延平路、康樂路口推行人專用時相，造成用路人混淆、闖紅燈，市議員黃敬平要求改善。記者曾增勳／攝影

行人地獄 黃敬平 標誌

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