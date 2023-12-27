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新竹縣公共圖書館午間不打烊可借還書 最快明年6月上路

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣公共圖書館發展委員會決議未來年編列1500萬元常態性預算，持續改善公共圖書館軟、硬體設施，提升閱讀品質。圖／新竹縣政府提供
新竹縣公共圖書館發展委員會決議未來年編列1500萬元常態性預算，持續改善公共圖書館軟、硬體設施，提升閱讀品質。圖／新竹縣政府提供

新竹縣公共圖書館發展委員會提案通過，未來13鄉鎮內的14間公共圖書館，午間改採不休息、正常營運，讓借閱書籍更便利，預計最快明年6月1日實施，同時也決議未來每年將編列1500萬元常態性預算，持續改善公共圖書館軟、硬體設施，提升閱讀品質。

新竹縣公共圖書館發展委員會2023年度會議昨天由新竹縣長楊文科主持召開，楊文科指出，新竹縣的幼年人口比率已達全台第二高，培養縣民的閱讀實力長期以來是執政重點，閱讀能力是所有學習的基礎，更是支持國家成長、茁壯的養分與力量，也因此縣府團隊積極營造優質且符合在地居民需求的閱讀環境。

新竹縣文化局指出，新竹縣日前啟動超商借還書服務，本年度委員會考量維持圖書質與量確實有其重要性，決議未來年編列1500萬元為常態型預算，以免因預算競爭編列下相互排擠減縮，並針對年度訪視成果，討論分配縣款200萬元給予各鄉鎮公共圖書館購書經費的獎補助分配。

會議上也針對邁向RFID圖書資料智慧化建置執行情形討論，期盼推動讀者能透過自動借書機、APP等方式，輕鬆、便利完成借還書與查詢服務，也讓公共圖書館能系統化地解決館藏管理、圖書盤點、尋書等問題，大幅提升流通服務效率，各鄉鎮市均表示將積極規劃辦理。

另外，部分鄉鎮市圖書館現行為中午暫停借還書，但考量中午為上班族休息時間，且為圖書館資源取用的良好時機，會中也討論是否將鄉鎮市立圖書館一律採行午間不休息、正常營運，決議照案通過。

文化局長李安妤表示，新竹縣近年積極推動公共圖書館總館、分館體系，每2年邀請中央級評鑑委員，實地評鑑圖書館及書面審查。評分項目指標包含圖書館基礎建設及服務、營運規畫等，以檢討圖書館整體服務品質，並不定時訪視評核各鄉鎮公共圖書館及輔導作業，透過實地訪視結果檢討，並在公共圖書館發展委員會中共議，以提升新竹縣公共圖書館服務機制。

新竹縣公共圖書館發展委員會2023年度會議昨天在楊文科主持下召開。圖／新竹縣政府提供
新竹縣公共圖書館發展委員會2023年度會議昨天在楊文科主持下召開。圖／新竹縣政府提供

圖書館 新竹 文化局

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