桃園捷運工地旁天坑深夜搶修完成 張善政曝：像無底洞

桃園市中正路和同德二街路口昨發生路面塌陷，出現一個直徑80公分、3公尺深的「天坑」，市府獲報緊急封閉現場灌漿填補，由於正值傍晚下班時間一度造成車輛回堵，所幸沒造成人車掉落意外。市府深夜填補後，今早6點已開放通車，目前現場狀況無大礙。

市長張善政今天主持市政會議前受訪表示，造成坑洞的原因還要再查，目前還沒找出原因，但依據過去工程背景，猜測是地下漏水造成土壤流失。

張善政透露，昨下午發現坑洞時市府立刻調來許多混凝土車填補，但現場一開始像無底洞一樣，混凝土一直填補卻一直漏，到了晚間還沒完全鋪平，後來改變方式，用袋裝的補材填補才沒有流失，午夜之前終於填平，並蓋上鋼板在今早恢復通車。

張善政表示，會持續督促相關單位監控當地路面，若有塌陷風險會盡快補強；現在有新科技，可以用超音波探測地底下情況，台灣很多縣市都面臨漏水造成天坑的問題，希望桃園能率先用比較新的方法及早監測。

捷工局昨下午3點40分在桃園區中正路同德二街口，發現約直徑80公分的坑洞，捷工局為求安全，先緊急灌漿填補，總計灌入約70立方米的混泥土才填平凹陷的坑洞。市長張善政、市府秘書長詹榮鋒也到現場了解。在市府各單位合作下，昨晚11點前以混凝土將坑洞填平，並持續觀察到深夜，今早6點開放通車。

記者今早重返現場，恢復通車後目前無大礙，路面先以鐵板覆蓋，也留數名警察和義交維持秩序。周邊居民陳小姐說，昨出現坑洞時交通一度大打結，坑洞看起來也不小，原本有點擔心會重演台北天坑事件，還好坑洞沒有擴大，很快也填平了，沒受到太大影響。

捷工局表示，道路坑洞初步排除捷運施工造成，由於桃園區中正路地下管線眾多，市長已指示務必查明坑洞產生原因，避免類似情形再度發生。