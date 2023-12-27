竹北氣爆案少年仍住院 楊文科：要從優賠償

新竹縣竹北市「帝王至尊」大樓6月24日因瓦斯加壓異常發生氣爆，造成16歲陳姓少年全身燒燙傷高達91%，家屬最近向縣長楊文科喊話兌現從優賠償承諾。楊文科昨在縣府主管會報指示賠償一定從優、合理，新竹瓦斯公司總經理邱世昌說，財損賠償均達成協議，體傷部分已在協商。

陳姓少年家屬稱少年至今仍在加護病房治療，楊文科昨表達高度關心，追問竹瓦和衛生局「我們是否關心不夠？」並多次要求了解目前治療狀況，務必關懷；楊說，「我們責無旁貸」，他本人也可一起陪同關心，賠償一定從優、合理，這是原則。

邱世昌表示，陳姓少年全身91%二度燒灼傷，治療過程艱辛，衛生局和長庚醫院全力協助，瓦斯公司也給予協助，努力展現最大誠意，上周家屬找2位律師提出體傷賠償，會進行第二次洽商，財損部分已在今年10月23日達成協議，以從寬、從優補助為原則。

關於治療狀況，邱世昌說明，竹瓦公司一直無法直接了解，家屬告知的也有限，目前仍每天派員接送家屬至醫院探視，傷況部分會請衛生局和長庚醫院盡量提供。

竹北氣爆全國震驚，民進黨竹縣第2選區立委候選人曾聖凱昨說，縣府當然責無旁貸，楊文科曾任多年竹瓦總經理，無法避免可能的災難，氣爆賠償拖半年多，可見沒誠意。

時代力量立委候選人王婉諭也質疑縣府怠惰行事，她說，竹北不斷出現天坑和氣爆，居民人心惶惶，對比近年房價高漲，生活品質卻一直沒跟上，尤為諷刺。