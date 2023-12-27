竹市後站夜市明試營運 周邊交管

新竹市政府繼11月1日恢復樹林頭夜市正式營運後，昨天宣布「後站夜市」暌違6年後即將回歸，拍板明天試營運，預計200攤，每周二、四傍晚5點到深夜11點營業。為降低夜市對周邊交通及居民的影響，市府規範攤商食安和環保要求，也將採交通管制措施。

市長高虹安表示，市府積極規畫，後站夜市終於在日前完成招商，未來無論外縣市遊客搭火車或客運，到新竹站步行3分鐘就可抵達，現以「隨到即玩，輕鬆逛」為行銷主題，塑造「輕鬆、便利、親子、樂活」的夜市，歡迎民眾呼朋引伴一起來逛。

產發處長許智堡說明，市府要求後站夜市飲食攤商須先完成食品業者登錄，會產生油煙攤位者要加裝油煙處理設備防止異味逸散，油水應分離也須經一定程序處置；因後站夜市在南大路側，周邊為密集住宅區，營業時間最晚至夜間11點，不得使用大功率擴音設備。

交通處表示，後站夜市地點緊鄰後火車站及轉運站，屬交通重要樞紐，人潮眾多且往來頻繁，夜市營業期間，市府將在各路口加派義交指揮交通，並維持大客車專用道動線以確保轉運站功能不受夜市影響。

後站夜市停車空間有限，汽車可停晶品城停車場，再步行地下道前往。除居民外，汽車禁止進入管制區，管制區臨時機車停放區比照機車停車場，每次收費20元。