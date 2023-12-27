桃園2歲專班 拚2學年增80班

桃園市年輕家庭生育率高，幼兒2歲專班名額卻難搶，中籤錄取率不到3成。市長張善政昨表示將規畫大幅增設，112學年度預計增加50班756個名額，113學年度再增30班464個名額，未來錄取率可望超過5成；民代認為建置速度跟不上需求，可多輔導私幼轉型非營利幼兒園。

桃園市去年多達2739人登記2歲專班，但全市僅招生77班、757個名額，錄取率27.64％，八德、中壢、桃園、大園、平鎮、楊梅區的錄取率更低於平均值，以八德15％、中壢18.15％最低。

「等小朋友排到，都超過2歲了。」議員陳雅倫表示，桃園升格後，全市公幼、非營利幼兒園、親子館進步不少，但龜山區人口成長迅速卻僅1間公托，候補名額常超過百位小朋友，完全供不應求。

此外，陳雅倫也認為公托分布位置不均，不利父母上下班接送，希望除開設2歲專班，也能廣設大公托或小家園，減輕年輕家庭負擔。

議員謝美英表示，公托建置速度遠不及需求量，以中長期來講，建置全新公托需找土地、建館舍，緩不濟急，解決短期需求，最快方式就是私幼轉型為非營利幼兒園，建議市府應多方尋找、評估適合轉型的私幼，以最快速、專業的方式解決家長困難，大幅提升桃園幼教品質，才是市民之福。

市長張善政昨天和教育局長劉仲成視察9月新設的龜山大湖非營利幼兒園，工程總經費約7203萬元，目前招收2班30名2歲幼生、3班84名3至5歲幼生，共5班114人。

教育局指出，市府已積極規畫開設2歲專班，112學年度將大幅增加50班共756個名額，預計113學年度將再增加30班共464個名額；另桃園非營利幼兒園目前共48間，預計112學年度將再增加7間，總數達55間。

婦幼政策一直是張善政施政重點，他昨天也強調，未來婦幼發展局成立後，也會與教育局攜手合作，提供更好的托嬰與托幼服務，盡速滿足家長托育需求。