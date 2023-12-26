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封路至深夜！桃園捷運綠線工地外出現80公分坑洞 初判原因曝光

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
捷工局工務所很快調來混泥土車灌漿。圖／捷運工程局提供
捷工局工務所很快調來混泥土車灌漿。圖／捷運工程局提供

桃園捷運綠線工程在桃園區中正路接近同德二街的路口，今天下午路面突然出現直徑約80公分的坑洞，工程人員發現後立即架設圍籬以免車輛闖入，同時管制交通與調來預拌混泥土車灌漿防止坑洞擴大，到了傍晚下班時間繼續交管，市區往南崁方向必須繞道，車流速度變慢和回堵。

捷工局表示，現場工程人員下午約3點40分，發現中正路往南崁方向的車道上出現一個坑洞，因為就在捷運工地圍籬外的代養道路，大家很快過去了解，研判會影響行車安全，於是立刻架設欄杆、警示標誌封閉車道，引導往南崁的車輛右轉同德二街，到新埔六街時左轉到大興西路口再左轉，回到中正路後右轉繼續往南崁方向；中正路南崁往桃園區市區的車流不受影響。

工程人員稍後調派混泥土車到場灌漿，總計灌入約70立方米的混泥土才填平凹陷的坑洞，因為需要時間觀察混泥土是否會再下沉，因此繼續封路，估計一直要到深夜才能確認是否可以恢復通車。

捷工局表示，出現路面凹陷的位置在工地外，捷運綠線在這裡是地下化潛盾工程，而且潛盾機已經通過這裡，已經完工的部分不受影響，先前施工也沒出現凹陷或其他問題，捷運擋土設施並未有漏水或進沙的情形，這裡也沒有其他的建案或工地正在施工，可能為周邊管線老舊滲水，導致坑洞，先緊急進行灌漿填補，確切原因還要進一步調查。

桃園捷運綠線中正路工地外的路面凹陷，工務主管和工程人員立即封閉車道與處置。圖／讀者提供
桃園捷運綠線中正路工地外的路面凹陷，工務主管和工程人員立即封閉車道與處置。圖／讀者提供
工務所灌漿填平路面因為需要觀察是否會再下陷，必須繼續封路維護安全。圖／捷運工程局提供
工務所灌漿填平路面因為需要觀察是否會再下陷，必須繼續封路維護安全。圖／捷運工程局提供

捷運 桃園 天坑

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