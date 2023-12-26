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回饋社會捐樹苗種植 200棵櫻花散落桃園這4處

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園農業局今辦理櫻花捐贈暨林業及自然保育推廣活動，透過農業局媒合，讓悅新建設有限公司總經理黃文進實踐善舉，愛心捐贈200棵櫻花樹。圖／桃園市政府提供
桃園農業局今辦理櫻花捐贈暨林業及自然保育推廣活動，透過農業局媒合，讓悅新建設有限公司總經理黃文進實踐善舉，愛心捐贈200棵櫻花樹。圖／桃園市政府提供

桃園中壢興仁親子公園內綠地廣闊，有多棵歷史悠久的老樹，是在地居民散步休憩設施的場所，桃園農業局今辦理櫻花捐贈暨林業及自然保育推廣活動，桃園市長張善政表示，透過農業局媒合，讓悅新建設有限公司總經理黃文進實踐善舉，愛心捐贈200棵櫻花樹，並承諾明年若有需要也願意再次捐贈。

張善政指出，種植樹木是節能減碳的一種方式，本次活動也讓興仁國小學生透過課外教學，實地觀摩學習種植樹木對環境的益處，不只有花朵綻放時的美景，放眼望去青青草地搭配樹木也令人賞心悅目，也具有節能減碳、淨化空氣的效益，實在一舉數得，期盼更多善心人士加以效法，在桃園各公園廣植樹木，為環境盡心力。

張善政說，這次活動感謝議長邱奕勝及市議員謝美英促成，本次捐贈櫻花樹後續將媒合至中壢區公所、新屋區公所、八德國中、高義國小，期盼四季皆有繁花盛開，讓桃園成為「節能減碳」的模範城市。

黃文進表示，在桃園從事景觀工程、建築業約30年，希望為桃園這片土地盡分力量，透過媒合捐贈200棵直徑5公分、樹齡至少在6至7年以上的櫻花成樹。也號召善心民眾明年以認養樹木的方式擴大善舉。

農業局長陳冠義說，今活動現場結合林業及自然保育推廣活動，設有闖關攤位，藉以推廣樹木保護、生物多樣性、野生動物保育、捕蜂捉蛇等業務。

桃園農業局今辦理櫻花捐贈暨林業及自然保育推廣活動，透過農業局媒合，讓悅新建設有限公司總經理黃文進實踐善舉，愛心捐贈200棵櫻花樹。圖／桃園市政府提供
桃園農業局今辦理櫻花捐贈暨林業及自然保育推廣活動，透過農業局媒合，讓悅新建設有限公司總經理黃文進實踐善舉，愛心捐贈200棵櫻花樹。圖／桃園市政府提供

櫻花 減碳

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