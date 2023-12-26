桃園第3選區競爭激烈 藍、綠車掃拚支持 新黨的他這樣說

選戰剩不到3周，國民黨副總統候選人趙少康今至桃園中壢替立委魯明哲衝刺選情，而立委陳亭妃今也與民進黨立委候選人彭俊豪一同車掃。不過明年選戰桃園第3選區共有5人競逐，除了藍、綠外，還有新黨的游智彬、小民參政歐巴桑聯盟的徐鶯慈及救世島的戴浙，不過外界認為泛藍陣營會互搶票，恐牽動這次選戰。

魯明哲表示，這次參選比較緊繃有5位候選人參選，大家都了解單一席次選舉，同屬性政黨愈多人參選，選票一定會分，大家會擔心也是他面臨到的功課及挑戰。民主社會及政治，任何人選都要祝福沒理由不尊重，他現在要更加努力勤跑基層，透過更多陸戰馬路上拜票及網路上跟民眾接觸，表達過去現在未來的理想、政績及政見，這是目前要努力做的。

魯說，過去有4至5次民調，目前民調穩健領先狀態，不過現在積極領先能否應付未來18天，還有總統選舉產生的變化，及同屬性政黨能否應付分票，都要要更努力面對。

再次挑戰的彭俊豪則說，這次再戰跟過去相比多更多歷練，跟地方上經驗，他會保持一定節奏努力獲認同。希望透過實際上政績、國家願景及地方有用實際政見，獲得更多認同，不管幾組人選，最重要透過本身努力獲取支持，為中壢發聲。

游智彬表示，先前看過綠營公布民調，魯、彭僅差1個百分點，游很低，但卻是對他嚴重低估，國民黨於選戰操作說投給游等於投給彭，這是傳統落後思維，但說實話，不會投給游的也不會投給魯，某種程度會投給他的，大概是對藍綠現狀不滿，又有希望可以當選的人，將希望寄託他身上。