汙水下水道施工危險 桃園導入智慧科技系統防工安事故

汙水下水道施工環境危險，容易發生工安危險。桃園市水務局選在「桃園市龜山區林口南區汙水下水道系統第2期工程」導入多項智慧科技，管控人員進出、位置、地下氣體狀態等。水務局長劉振宇表示，一整套系統要價約百萬元，龜山林口南區汙水下水道工區為第1個示範點，若成效良好將擴展到其他工區。

水務局指出，龜山區林口南區汙水下水道系統已營運超過30年以上，第1期用戶接管已完成4416戶，第2期工程針對計畫範圍內尚未接管的用戶進行接管工程，包含龜山區公西、大湖、文化、大華及大崗里，目前第1標工程預計接管戶數1732戶，總經費1億7863萬元，今年4月開工、預計明年9月完工，目前進度26.77%，完成接管戶數137戶。

後續第2標規畫接管戶數2836戶，已於內政部國土管理署審查，待審查通過後辦理工程發包作業，第2期工程全數完工後，預計可為龜山大坪頂地區增加4568戶接管戶。

劉振宇表示，下水道工程屬於局限空間作業，若空氣不流通容易造成缺氧、有害氣體中毒，甚至爆炸等危險，工程團隊除依規定設置相關職業安全衛生設施，也選在龜山林口南區汙水下水道工區導入智慧科技。