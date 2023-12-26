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年輕家庭生育…2歲專班難搶 桃園拚2年增80班、錄取率將逾5成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園規畫大幅增設2歲專班，市長張善政今特別視察9月新設的龜山大湖非營利幼兒園。記者朱冠諭／攝影
桃園規畫大幅增設2歲專班，市長張善政今特別視察9月新設的龜山大湖非營利幼兒園。記者朱冠諭／攝影

桃園年輕家庭生育率高，幼兒2歲專班名額卻難搶，中籤錄取率僅約3成。市長張善政今表示將規畫大幅增設2歲專班，112學年度預計增加50班756個名額，113學年度再增加30班464個名額，未來錄取率可望超過5成。民代則直言公托建置速度跟不上需求，市府可輔導私幼轉型為非營利幼兒園，盡速滿足家長托育需求。

桃園2歲專班需求量大，去年多達2739人登記，但全市僅招生77班、757名，錄取率27.64％。八德、中壢、桃園、大園、平鎮、楊梅等6個行政區的錄取率更低於平均值，其中，以八德區15％、中壢18.15％最嚴重。

「等小朋友排到，都超過2歲了。」議員陳雅倫表示，桃園升格後，全市公幼、非營利幼兒園、親子館進步不少，但龜山區人口成長迅速卻僅1間公托，候補名額常超過百位小朋友，完全供不應求，此外公托分布位置不均，也不利父母上下班接送，希望除開設2歲專班，也能廣設大公托或小家園，減輕年輕家庭負擔。

議員謝美英表示，公托建置速度遠不及需求量，以中長期來講，建置全新公托需找土地、建館舍，緩不濟急，解決短期需求，最快方式就是私幼轉型為非營利幼兒園，建議市府應多方尋找、評估適合轉型的私幼，以最快速、專業的方式解決家長困難，大幅提升桃園幼教品質，才是市民之福。

市長張善政今上午特別和教育局長劉仲成視察9月新設的龜山大湖非營利幼兒園，該幼兒園工程總經費約7203萬元，目前招收2班30名2歲幼生、3班84名3至5歲幼生，共5班114人。

教育局指出，市府已積極規畫開設2歲專班，112學年度將大幅增加50班共756個名額，預計113學年度將再增加30班共464個名額；另桃園非營利幼兒園目前共48間，預計112學年度將再增加7間，總數達55間。張善政表示，未來婦幼發展局成立後，也會與教育局攜手合作，提供更好的托嬰與托幼服務。

桃園規畫大幅增設2歲專班，市長張善政今特別視察9月新設的龜山大湖非營利幼兒園。記者朱冠諭／攝影
桃園規畫大幅增設2歲專班，市長張善政今特別視察9月新設的龜山大湖非營利幼兒園。記者朱冠諭／攝影

桃園 幼兒園 教育局 張善政

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