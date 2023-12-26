竹北氣爆半年16歲少年全身燒燙傷91%仍忍痛清創 竹縣府挨批沒賠償誠意

新竹縣竹北市6月24日發生大規模瓦斯外洩引發氣爆，造成一名16歲陳姓少年全身燒燙傷高達91%，事發半年少年仍必須定期忍痛清創，新竹縣長楊文科今指示新竹瓦斯必須從優賠償，不過卻遭竹縣立委候選人痛批賠償一拖再拖沒誠意。

民進黨竹縣二選區立委候選人曾聖凱怒嗆竹瓦跟新竹縣府當然對氣爆責無旁貸，但事發後除了合理及從優補償原則外，為何並未說明具體善後作為，為何未全面清點並更換過期的瓦斯表、設置相關風險管理機制。

曾聖凱指出，楊文科曾經擔任多年新竹瓦斯公司總經理，在任內對於這些安全問題完全沒作為，沒辦法避免未來可能發生的災難，只會讓人民更失望，氣爆賠償更已經拖了半年多，由此可見縣府在這上面是完全沒有談判誠意。他喊話楊文科若真的很在乎，就應當全力與家屬談論相關事宜，不是一拖再拖，都拖到上媒體了，他不解問「難道要拖到下一次悲劇發生嗎？」

時代力量立委候選人王婉諭同樣怒嗆新竹縣府「怠惰行事」。王婉諭說，竹北不斷出現天坑、氣爆等情形，讓居民人心惶惶，對比新竹縣近年房價高漲，但生活品質卻一直沒跟上，尤為諷刺。

王婉諭指出，氣爆造成受害的陳姓少年全身嚴重燒燙傷，雖然救回生命，卻必須面對未來復健、植皮的痛苦過程，但新竹縣府一開始表示會全力協助，體傷賠償的協商過程卻耗時至今遲遲沒有結論。

她批評，新竹縣府不能人前做一套、人後做一套，只做表面功夫，才過半年就彷彿忘了這件事，直到家屬近日公開喊話後，楊文科才在主管會報上「喊話」要竹瓦積極協助。王婉諭呼籲，竹瓦應守誠信，透過具體行動從優賠償，讓家屬和受害者可以得到協助，縣府也應協助敦促、拿出最大的誠意。

楊文科是在今天上午在主管會報指示新竹瓦斯公司，務必要想盡辦法掌握竹北氣爆受災戶陳姓少年的病況，並強調竹瓦公司責無旁貸，合理、從優補償就是原則。他同時要求竹瓦，除了每天派車子接送家屬，還要真正掌握少年的病況，才能給予優厚的補償，竹瓦公司責無旁貸，必須想盡辦法多關心、陪同家屬。

新竹瓦斯總經理邱世昌表示，財損部份，竹瓦已於10月23日從寬從優與家屬達成和解，並於事件發生至今針對陳姓少年所需營養品、壓力衣等醫療用品及相關醫療費用均先行墊付提供，且每天派員接送家屬至醫院探視或於陳姓少年返家數天提供較舒適的乘坐車輛，另也負擔陳姓少年住院期間，父母因照顧而無法上班的薪資補償，家屬所提需求。