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養鵝場全鵝隻撲殺業主損失慘重 苗縣府籲盡速投保禽流感

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣境本月初有一處養鵝場因染疫全場鵝隻遭到人道撲殺，業主損失慘重，縣府除了持續對周圍禽場加強疫調及養禽場消毒工作，也呼籲養禽場投保家禽禽流感保險，以降低損失。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣境本月初有一處養鵝場因染疫全場鵝隻遭到人道撲殺，業主損失慘重，縣府除了持續對周圍禽場加強疫調及養禽場消毒工作，也呼籲養禽場投保家禽禽流感保險，以降低損失。圖／苗栗縣政府提供

近來中南部有多家養鵝場通報確診H5Nl亞型高病原性禽流感，苗栗縣境本月初也有一處養鵝場染疫全場鵝隻遭到人道撲殺，業主損失慘重，縣府除了持續對周圍禽場加強疫調及養禽場消毒工作，也呼籲養禽場投保家禽禽流感保險，以降低損失。

縣府農業處指出，台灣位處候鳥遷徙必經路徑，屬禽流感好發地區，家禽產業每年均受禽流感威脅，而造成產業重大損失；據農業部動植物防疫檢疫署統計，112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例已有48例（陸禽40場、鴨3場、鵝3場、水陸禽混養2場），遭撲殺的養禽場，雖可依動物傳染病防治條例獲得成本6成的補償，但仍有4成成本損失。

家禽禽流感保險除了提供農民保障外，配合防疫政策，就各禽場風險狀況給予不同費率，防疫工作越完備，保費越低，承保範圍包含被保險家禽於承保處所因罹患、疑患、可能感染高病原性家禽流行性感冒遭限令移動管制，於管制期間死亡或遭撲殺所致損失。

副處長蔡政新說，縣內目前約有200家豬禽業者，其中飼養雞隻近200萬隻，最為大宗。初估以每隻雞飼養成本184元計算，投保百分之二十約支出37元，每萬隻雞每年保費2900多元，一旦染疫可請領37萬元保險金，加上自主通報的撲殺補償金，可將損失降的更低。他強調，投保並無強制性，相關保單資訊可至農業部農業金融署網站農業保險專區（https://reurl.cc/1GrmjV）查詢。

苗栗縣長鍾東錦呼籲，禽流感一年四季皆有可能發生，如發現畜牧場之家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋量下降等症狀或異常死亡情形，應主動通報苗栗縣動物保護防疫所處置，養禽業者除了可以規畫農業保險來分散經營者風險及穩定收益外，務必提高警覺，落實各項生物安全措施，防範疫病發生。

禽流感 保險

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