快儲水！桃園龜山這天停水7小時 影響4564戶

台水公司辦理「兔坑加壓站抽水機逆止閥更換作業」，龜山區多地預計1月16日共停水7小時，停水戶數約4564戶。桃園市經發局提醒民眾於停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局表示，1月16日停水時間自早上9點至下午4點共7小時。停水區域包括龜山區大同里、福源里、兔坑里自強東路、大同路、明德路、德明路、明成街、綠野一街至綠野三街、湖山街、海萍路。

經發局表示，恢復供水後，如仍無水時，可通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。