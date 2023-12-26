桃園羅浮溫泉重開幕31日前免費泡湯 明年1月3日起門票漲價
桃園市政府重新改造復興區羅浮溫泉區封園近9個月後，羅浮溫泉區昨天重新開幕，推出本月31日年關前免費泡湯優惠，第一天吸引833遊客前往泡湯大排長龍，較之前遊客增加近3倍，市府風景管理處今天上午表示，羅浮溫泉整修後委外經營，自明年元月3日起入園票價調漲，全票300元、優待惠180元、，復興區民優惠票90元、團體票維持180元。
復興區羅浮溫泉區因為管線漏水、儲存水量不足今年封園整修，市府觀旅局委外廠商經營4年，業者因應原物料、人事成本及油費上漲，決定明年元月3日起，調漲入園門票，全票從280元漲到300元、優待票從140元漲到180元、復興區民優惠票從85元漲到90元，團體票維持180元，其中全票漲幅7.1%、優待票漲幅高達28.5%。
復興區羅浮溫泉富含碳酸氫鈉鹽溫泉，色澤乳白略透明，無臭無味，水溫維持41度，該溫泉區重新開幕，泰雅故事公園的溫泉泡腳池維持免費，另設置大眾湯池，提供高、中溫及冷水、兒童池、SPA池及藥草浴池6口露天或開放式湯池，近日寒流，從試營運以來泡湯遊客愈來愈多，重新開幕第一天泡湯遊客833人創該園區開幕2年最多。
市府風景管理處長廖育儀表示，羅浮溫泉區重新開幕至31日，明年元旦起入園門票調價，不過因應免費泡湯7天，廠商預定明年元旦（1日、2日）休園，自3日起開園及調整門票，營業時間每天上午10時至晚上8時，最後入場時間晚上6時30分，之後每周2固定公休，頭一天開幕免費泡湯優惠下，非假日仍創下泡湯人數記錄，也歡迎遊客到復興上山泡湯旅遊。
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