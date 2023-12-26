睽違6年回歸！竹市後站夜市試營運、交通資訊看這裡

新竹市政府繼11月1日恢復樹林頭夜市正式營運後，今天宣布「後站夜市」睽違6年後將在今年底前回歸，拍板後天28日試營運，每周二、四開張。市府為降低夜市對周邊交通及居民帶來的影響，今天也公布交通管制措施，提醒民眾前往時遵循交通指引。

市長高虹安表示，繼樹林頭夜市開幕後，市民更期待地理位置便利的後站夜市回歸，在市府積極規畫下，終於在日前完成後站夜市招商，未來無論外縣市遊客要搭乘火車或是客運，到新竹站後步行3分鐘就可到達後站夜市，以「隨到即玩，輕鬆逛」作為行銷主題，塑造「輕鬆、便利、親子、樂活」夜市，歡迎民眾呼朋引伴一起來逛夜市。

產發處長許智堡說明，市府要求後站夜市飲食攤商須先完成食品業者登錄，會產生油煙攤位者需加裝油煙處理設備防止異味逸散，油水應分離也需經一定程序處置。因後站夜市位在南大路側，周邊為密集住宅區，營業時間最晚至23點，且營業期間不得使用大功率擴音設備，以維持對周邊住戶生活作息的品質。

交通處表示，後站夜市地點緊鄰後火車站及轉運站，屬交通重要樞紐，人潮眾多且往來頻繁，夜市營業期間，市府將在各路口加派義交指揮交通，並維持大客車專用道動線以確保轉運站功能不受夜市影響。

因周邊停車空間有限，市府呼籲欲前往夜市的民眾以機車或大眾運輸方式前往，若真有汽車停車需求，可將汽車停放至晶品城停車場後，步行地下道至後站夜市。

交通處提醒，請用路人注意相關管制資訊、提前改道，除居民外，汽車禁止進入管制區內，管制區內臨時機車停放區比照機車停車場收取停車費每次20元，另提醒，欲至轉運站接送的車輛，請改由東南街進入至轉運站正門（東南街1巷）接送。

市府也公布，12月28日起每周二、四的交通管制資訊，後站（一）汽車停車場在下午1點至晚上12點管制作為後站夜市會場，月租車輛請改至南大路140巷周邊停車場停放；南大路218巷延伸道路（風雨走廊至公竹路間）：管制作為機車臨時停車區，比照機車停車場收取停車費，每次20元。

屆時晚上5點到深夜12點，東大路一段11巷、東大路一段21巷、南大路112號旁道路、南大路140巷、南大路218巷16弄、南大路218巷40弄、南大路218巷、南大路218巷延伸路段，僅供機車雙向通行；東南街1巷（公竹路至南大路140巷間）、東大路一段39巷，供汽車單向通行（轉運站往東大路方向）及機車雙向通行；公竹路（南大路至東南街1巷），僅供大客車及機車通行