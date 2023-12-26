快訊

巨人軍來台／板南線主題車廂捕捉3隊球星 持續協調座位全開

科技業年後轉職其實虧大了？ 網曝：這個月離職最賺　

創今年來新高！權值股撐盤、聯發科站上千元 台股大漲146點收17,751點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睽違6年回歸！竹市後站夜市試營運、交通資訊看這裡

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市後站夜市即將回歸，市府提醒民眾注意交通資訊。圖／竹市府提供
新竹市後站夜市即將回歸，市府提醒民眾注意交通資訊。圖／竹市府提供

新竹市政府繼11月1日恢復樹林頭夜市正式營運後，今天宣布「後站夜市」睽違6年後將在今年底前回歸，拍板後天28日試營運，每周二、四開張。市府為降低夜市對周邊交通及居民帶來的影響，今天也公布交通管制措施，提醒民眾前往時遵循交通指引。

市長高虹安表示，繼樹林頭夜市開幕後，市民更期待地理位置便利的後站夜市回歸，在市府積極規畫下，終於在日前完成後站夜市招商，未來無論外縣市遊客要搭乘火車或是客運，到新竹站後步行3分鐘就可到達後站夜市，以「隨到即玩，輕鬆逛」作為行銷主題，塑造「輕鬆、便利、親子、樂活」夜市，歡迎民眾呼朋引伴一起來逛夜市。

產發處長許智堡說明，市府要求後站夜市飲食攤商須先完成食品業者登錄，會產生油煙攤位者需加裝油煙處理設備防止異味逸散，油水應分離也需經一定程序處置。因後站夜市位在南大路側，周邊為密集住宅區，營業時間最晚至23點，且營業期間不得使用大功率擴音設備，以維持對周邊住戶生活作息的品質。

交通處表示，後站夜市地點緊鄰後火車站及轉運站，屬交通重要樞紐，人潮眾多且往來頻繁，夜市營業期間，市府將在各路口加派義交指揮交通，並維持大客車專用道動線以確保轉運站功能不受夜市影響。

因周邊停車空間有限，市府呼籲欲前往夜市的民眾以機車或大眾運輸方式前往，若真有汽車停車需求，可將汽車停放至晶品城停車場後，步行地下道至後站夜市。

交通處提醒，請用路人注意相關管制資訊、提前改道，除居民外，汽車禁止進入管制區內，管制區內臨時機車停放區比照機車停車場收取停車費每次20元，另提醒，欲至轉運站接送的車輛，請改由東南街進入至轉運站正門（東南街1巷）接送。

市府也公布，12月28日起每周二、四的交通管制資訊，後站（一）汽車停車場在下午1點至晚上12點管制作為後站夜市會場，月租車輛請改至南大路140巷周邊停車場停放；南大路218巷延伸道路（風雨走廊至公竹路間）：管制作為機車臨時停車區，比照機車停車場收取停車費，每次20元。

屆時晚上5點到深夜12點，東大路一段11巷、東大路一段21巷、南大路112號旁道路、南大路140巷、南大路218巷16弄、南大路218巷40弄、南大路218巷、南大路218巷延伸路段，僅供機車雙向通行；東南街1巷（公竹路至南大路140巷間）、東大路一段39巷，供汽車單向通行（轉運站往東大路方向）及機車雙向通行；公竹路（南大路至東南街1巷），僅供大客車及機車通行

產發處再次提醒，前往後站夜市的市民因周邊路邊汽車停車格相當有限，為了節省市民朋友的寶貴時間，建議搭乘大眾運輸工具或騎乘機車前往夜市，並請遵循現場工作人員的交通引導。

新竹市後站夜市即將回歸，地點在後站停車場。記者張裕珍／攝影
新竹市後站夜市即將回歸，地點在後站停車場。記者張裕珍／攝影

夜市 停車場 火車站

延伸閱讀

非六都唯一取得雙料特優 竹市民安9號演習獲榮耀

竹市元旦連假垃圾清運看這裡 31日這7處清運定點暫停收

女洗衣籃被偷報案提告遭取笑　竹市警1小時找回

竹市香山定點臨托29日上路 達成全市一區一定點臨托

相關新聞

睽違6年回歸！竹市後站夜市試營運、交通資訊看這裡

新竹市政府繼11月1日恢復樹林頭夜市正式營運後，今天宣布「後站夜市」睽違6年後將在今年底前回歸，拍板後天28日試營運，每...

竹北氣爆半年少年仍在治療 楊文科指示賠償要從優合理

新竹縣竹北市「帝王至尊」大樓6月24日因瓦斯加壓異常發生氣爆，造成16歲陳姓少年全身燒燙傷高達91%。少年家屬向新竹縣長...

桃園羅浮溫泉重開幕31日前免費泡湯 明年1月3日起門票漲價

桃園市政府重新改造復興區羅浮溫泉區封園近9個月後，羅浮溫泉區昨天重新開幕，推出本月31日年關前免費泡湯優惠，第一天吸引8...

紓解塞車 竹北國道下方莊敬一路將拓寬涵洞 汽車也可通

新竹縣竹北市國道1號長期阻隔竹北市東西區的交通，近年因人口數成長快速，銜接高速公路周邊東西側的主要幹道車流量大，尖峰時段...

二高橋下土地再利用 後龍鎮機車考照練習場啟用上路

苗栗縣後龍鎮公所多年前向高公局租用埔頂里國道3號高架橋下土地，作為民眾休憩、運動場地使用，日前曾遭環保蟑螂入侵傾倒營建廢...

非六都唯一取得雙料特優 竹市民安9號演習獲榮耀

新竹市政府今年4月辦理民安9號演習，由市長高虹安率市府團隊參演，經行政院評鑑榮獲「兵棋推演」及「綜合實作」2項「特優」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。