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紓解塞車 竹北國道下方莊敬一路將拓寬涵洞 汽車也可通
新竹縣竹北市國道1號長期阻隔竹北市東西區的交通，近年因人口數成長快速，銜接高速公路周邊東西側的主要幹道車流量大，尖峰時段常造成交通壅塞，近期傳出好消息，高公局同意拓寬國道1號下方、莊敬一路機車涵洞，未來可供汽機車使用，增加通行便利。高公局指出，該案已納入楊頭段計畫辦理，預計2026年施工，所需經費全部由國道基金支應。
竹北市民代表游雅婷指出機車涵洞靠近台元科技園區和學校，原本上下班時間就會塞車，明年AI智慧園區廠商陸續進駐，將帶來龐大的車流量，由於國道1號長年阻斷東區和西區的交通，越來越多民眾會利用國道1號下方、莊敬一路的涵洞通行，節省通行的時間。
新竹縣政府交旅處說明，國道1號下方有兩個涵洞，南側已有汽機車共用涵洞，而北側的涵洞太小，僅能容納機車雙向通行，這次的拓寬計畫要將涵洞打開，讓汽車也能通行，並增設人行道等，提升竹北地區交通串聯的便捷性。
據了解，涵洞附近的AI智慧園區預計明年完工，廠商陸續進駐，將帶來4456位就業人口，其中尖峰時間預期引入約2600輛的車流量。對此，新竹縣府多年前已將周邊的勝利八街、莊敬一路拓寬，這次高公局同意將涵洞打開，有助於紓解當地交通。
高公局回應，國道1號、莊敬一路箱涵改建已規畫納入楊頭段計畫辦理，楊頭段計畫目前由行政院審議中，行政院核定後即辦理設計作業，預計2026年起施工，箱涵工期約2.5年。箱涵改建經費將於完成設計後確認，至於經費來源因屬配合國道拓寬橫交道路改善，所需經費全部由國道基金支應。
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