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竹縣府啟動低溫關懷照顧街友 續供庇護空間

中央社／ 新竹縣26日電
新竹縣政府表示因應氣溫連日低溫，日前啟動低溫關懷機制照顧街友，發放禦寒衣物、睡袋、暖暖包和熱食等。中央社資料照
新竹縣政府表示因應氣溫連日低溫，日前啟動低溫關懷機制照顧街友，發放禦寒衣物、睡袋、暖暖包和熱食等。中央社資料照

新竹縣政府今天說，氣溫仍冷，日前啟動低溫關懷機制照顧街友，發放禦寒衣物、睡袋、暖暖包和熱食等，竹縣遊民收容所也持續提供庇護空間，讓街友可避寒安置。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣府為關懷街友，日前已啟動低溫關懷機制，並結合社團法人中華照顧者關懷協會及社團法人新竹市竹安公益慈善服務會，前往竹北、竹東、新豐及湖口街頭發放禦寒衣物、睡袋、暖暖包和熱食等。

社會處向中央社記者表示，這次特別提供熱食餐盒及生活物資，盼讓街友能感受到政府及社會的溫暖關懷，此外新竹縣遊民收容所提供庇護所空間，讓街友使用，避免在外受凍。

社會處說，此外若中央氣象署發布低溫特報時，新竹縣遊民收容所會啟動延長收容，從原本開設至晚上8時延長到夜間12時，若民眾發現街頭有受寒街友，也可撥打110請警方協助緊急安置。

街友 新竹

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