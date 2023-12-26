非六都唯一取得雙料特優 竹市民安9號演習獲榮耀

新竹市政府今年4月辦理民安9號演習，由市長高虹安率市府團隊參演，經行政院評鑑榮獲「兵棋推演」及「綜合實作」2項「特優」，日前由市府秘書長張治祥代表高虹安出席「112年度行政院動員會報會議」，接受行政院長陳建仁表揚，並於今市務會議上呈獎給高虹安，與市府團隊共享榮耀。

高虹安表示，這次民安9號演習為竹市10年來首次榮獲雙料特優冠軍，更是今年非六都唯一取得雙料特優的縣市，充分在演習過程的模擬情境中展現團隊救災精神，顯示市府在守護市民安危方面已做好萬全準備。

高虹安說，市府發揮團隊合作精神，整合所有救災資源，建立暢通聯繫管道、災時彼此相互支援模式，在面對全球極端氣候的影響下，災害頻率及規模極有可能愈加頻繁，因此災害防救工作不僅止於消防局，各災害主管機關也必須在事前預防、整備，事後應變、復原工作預先盤點規劃，「不會有人希望災害發生，但市府團隊一定要做好萬全準備」。

消防局長李世恭指出，高虹安今年特別責成各局處，將市政工作導入科技力，包含此次民安9號演習展演「5G ORAN專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，可於電力及通訊中斷現場，提供可靠的網路連接，此系統也於今年獲得2023智慧城市創新應用獎「優勝」肯定，中央也將編列預算補助各縣市政府，以強化大規模災害緊急通訊能力；此外，竹市府亦於災害潛勢地區布建CCTV及淹水感知器，利用智慧防汛平台提供自動示警並推播積淹水情形，更編撰本市「防災手冊」並採多元方式提供民眾下載，多管齊下落實防災工作。

民政處長施淑婷表示，民安9號演習動員業務在事前計畫整備、執行期間的演練課目及動作要領等，各方面都要各相關局處與各單位通力合作，並就己身業務奮力表現，展現守護市民安全的決心。期許各單位平時做好萬全整備，以備不時之需，讓竹市永遠是平安幸福城市。