竹市元旦連假垃圾清運看這裡 31日這7處清運定點暫停收

元旦3天連假即將到來，新竹市環保局今天指出，3天元旦連假環保局堅守崗位服務民眾，為加強垃圾清運服務品質，12月30日及明年1月1日元旦當天都維持正常垃圾清運，12月31日周日採定線定時定點收運，但會配合跨年晚會封路暫停7個清運定點，請民眾多加注意、提前掌握收運時間。

環保局長江盛任說明，元旦3天連續假期竹市環保局加強垃圾清運不打烊，12月31日採假日定線定時定點清運，因應大新竹跨年晚會活動，大湳雅公園周邊封路，將暫停7個清運定點，當天請民眾改用其他清運點傾倒垃圾，或將垃圾先暫存家中，隔日也就是元旦當天恢復正常垃圾收運時，再拿出來傾倒。

環保局指出，12月31日新竹市暫停7個清運定點清單分別為，國華街69號（北區行政大樓）、光華街與光華南街口、東大路二段172巷9號、湳中街83號前、東大路二段188號前、武陵路250巷口、光華二街72巷口前。

環保局也提醒民眾將垃圾確實分為「一般垃圾、資源物、廚餘」三大類，打包妥當，再交由垃圾車與資源回收車清運。建議民眾多加利用「新竹市清運車便民查詢網」https://car.hccepb.gov.tw/Default.aspx，隨時掌握垃圾車所在位置，減少在外等候時間。若對垃圾清運有疑問，歡迎撥1999或洽詢環保局清潔科03-5388406轉9）。