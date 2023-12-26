竹縣府補助8千萬 竹東、新豐等7鄉鎮 打造特色公園

新竹縣政府預計3年打造22座共融式公園，其中19座已陸續完工開放，由於主要分布在竹北及芎林，其餘鄉鎮公所紛紛爭取，縣府產發處長陳偉志昨宣布，新豐鄉、竹東鎮、峨眉鄉、新埔鎮、尖石鄉、寶山鄉及關西鎮均已通過審核，確定核定7個公所補助共7950萬元，工程總經費超過2.3億，後續由公所執行。

7個公所提案包括「新埔鎮小時光特色遊戲場」工程經費2600萬元，位於公二公園北側用地，期盼整合既有的設施；「峨眉國小綠地空間再造工程」經費2665萬元，峨眉國小不僅是在地人遊憩區也是長青公園步道終點，民眾期盼休憩環境更完善。

「關西鎮鳴鳳公園第三期改善工程」經費7150萬，該地為關西都市計畫西區唯一的公園綠地，期盼活化閒置空間；「寶山鄉生態公園自然遊戲設置計畫」3500萬，周邊人口密集，提升休憩環境。

「竹東鎮樹杞林特色公園」3600萬，位於桃花環保公園，盼改善步道及座椅，增加特色遊具；「尖石鄉北泰雅運動公園暨周邊環境改善工程」1800萬元，位於前山部落中心節點，盼凝聚族人情感交流，打造原鄉特色公園；「新豐鄉呱呱公園」1800萬，緊鄰明新公二公園，未來新設公園與村民活動中心整合，休憩環境更加完善。