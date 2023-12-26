搶黃金救援時刻 桃明年試辦救護一路通

救護車和時間賽跑，常發生車禍事故，桃園市政府預計明年推動「救護一路通」計畫，運用5G科技連續開啟綠燈，讓救護車一路暢行，不過目前僅規畫在桃園區民族陸橋試辦，民代呼籲擴大辦理；交通局表示，目前仍在測試期，後續將視成效評估是否增設。

救護車輛出勤常遇到交通壅塞或路口未淨空，行車時間增加恐耽誤救治傷患黃金時間，市府交通局與消防局合作，利用5G及GPS技術，從獲報、出勤到將傷者送達醫院，蒐集車輛位置、速度、方向，全程自動處理，即時控制路口號誌，讓救護車一路綠燈，提升緊急救護效率。

目前計畫選定桃園區民族 路陸橋周邊道路為試驗場域，民族陸橋為通往聖保祿醫院的幹道，受限環境封閉，車輛不易避讓，為讓救護車順利通過，交通局在前數個路口設定「電子圍籬」，當救護車輛進入，車上的5G機台會搭配GPS技術，將車輛準確位置傳給交通局控制中心，再由控制中心系統變更號誌，延長綠燈的秒數，確保路口淨空，加速救護車通行。

議員凌濤表示，市府做法立意良善，但目前僅規畫應用在民族陸橋路段，桃園還有衛福部桃園醫院、榮總桃園分院、敏盛醫院等其他大型醫院，周遭都有救護車行經，應考量擴大執行；若試辦成功，市府也可進一步在敏盛醫院旁的大興橋試辦，該處橫跨南崁溪，替代道路較遠，也存在需求。

議員許家睿、楊朝偉表示，市府推動良好政策應有配套措施，包含公告試辦期有多長、加強宣導與慎選辦理路段等，研議實施前都需再通盤考量。

交通局交通工程科長曾啟倫說，救護一路通計畫從11月發想，12月中開始執行，預計下周起救護車會實際上路測試，市府將檢視行車效率等相關數據，包括救護車距離多少時開始啟動、啟動常綠的時間等，都有待測試結果調整，若成效良好將研議是否擴大施行，若施行亦會以封閉路段為優先。