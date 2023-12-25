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就職週年 鍾東錦偕家人化身志工感恩付出

中央社／ 苗栗縣25日電

苗栗縣長鍾東錦就職滿週年，今天展開「感謝志工」系列活動，除向各領域志工夥伴表達感謝、敬意，並偕妻女一起參與志工服務，盼共同營造苗栗成為幸福宜居城市。

有別於以往在縣府舉辦施政成果展，今年縣長就職週年活動，以「感恩有鄉親、感謝有志工」為主軸，安排鍾東錦走出辦公室，透過親訪志工、參與服務方式，向志工當面表達謝意。

就職滿1週年這天，適逢耶誕節，鍾東錦與妻子陳美琦到六合國小擔任導護志工，也變裝巧扮耶誕老公公、老婆婆，主持趣味十足的有獎徵答並發送耶誕禮物，和全校師生歡度耶誕節，他感謝導護和圖書志工無私奉獻，讓學童享有安全、便利的校園生活。

鍾東錦隨後轉往竹南衛生所慰勉衛生保健志工，關心流感、肺炎鏈球菌疫苗施打情形；接著，鍾東錦與妻女合體，抵達公館鄉石墻社區關懷據點，並化身廚工，挽袖切菜、烹煮，替社區長輩餐點打菜，架勢十足。

縣府社會處表示，全縣社區關懷據點已拓展到215個、布建率78.2%，持續朝「一村里一據點」目標邁進，透過志工，結合在地資源，提供關懷訪視、電話問安、健康促進及社會參與活動；考量物價波動，明年將視預算額度，提高據點餐飲加值經費，朝加碼2成方向努力，鼓勵社區社團加入據點服務行列。

鍾東錦指出，就職以來苗栗縣施政滿意度有所提升，除了縣府團隊、各級民代支持，各領域志工夥伴的努力付出，也是功不可沒。他說「一個人走得快，一群人走得遠」，縣府團隊會繼續努力，讓苗栗縣學子有好的學習環境、為年輕人創造更多優質工作機會、長輩能夠在地安老，打造苗栗成為幸福移居城市。

鍾東錦 衛生所

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