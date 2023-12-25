搶黃金救援時間 桃園明年試辦救護車全線綠燈「一路通」

救護車和時間賽跑，常發生車禍事故，桃園市府預計明年推動「救護一路通」計畫，運用5G科技連續開啟綠燈，讓救護車一路暢行。不過目前僅規畫在桃園區民族陸橋試辦，民代呼籲擴大辦理。交通局表示目前仍在測試期，後續將視成效評估是否增設。

救護車輛出勤，時常遇到交通壅寒或路口末淨空，導致行車時間增加。為爭取救治傷患的黃金時間，市府交通局與消防局合作，利用5G及GPS技術，從獲報、出勤到將傷者送達醫院，蒐集車輛位置、速度、方向，全程自動處理，即時控制路口號誌，讓救護車一路綠燈，提升緊急救護效率。

目前計畫選定桃園區民族陸橋周邊道路為試驗場域，由於民族陸橋為通往聖保祿醫院的幹道，受限陸橋環境是封閉路段，車輛不易避讓。

為讓救護車順利通過陸橋，交通局在前數個路口設定「電子圍籬」，當救護車輛進入，車上的5G機台會搭配GPS技術，將車輛準確位置傳給交通局控制中心，再由控制中心系統變更號誌，延長綠燈秒數，確保路口淨空，加速救護車通行。

議員凌濤表示，市府做法立意良善，但目前僅規畫應用在民族陸橋路段，桃園其實還有衛福部桃園醫院、榮總桃園分院、敏盛醫院等其他大型醫院，周遭都會有救護車行經，應考量擴大執行；若試辦成功，市府也可進一步在敏盛醫院旁的大興橋試辦，因該處橫跨南崁溪，替代道路較遠，也存在需求。

議員許家睿、楊朝偉則表示，市府推動良好政策應有配套措施，包含公告試辦期有多長、加強宣導與慎選辦理路段等，研議實施前都需再通盤考量。