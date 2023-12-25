就職周年...苗栗縣長鍾東錦下廚服務社區、關懷據點志工

12月25日適逢就職滿一周年，苗栗縣長鍾東錦今天行程滿滿，分別前往頭份六合國小擔任導護志工、竹南衛生所關懷志工，最後還偕同妻子陳美琦、女兒鍾欣霖，全家走訪公館鄉石墻社區照顧關懷據點，跟志工、社區長輩一起聆賞動聽的客家歌謠，夫妻化身為廚工、挽袖進廚房炒菜，為志工和長輩打飯菜、共餐，以溫馨的實際行動，表達對志工們誠摯謝意。

今年縣長就職周年系列活動，有別於以往縣府一樓大廳辦理施政成果展，鍾東錦以「感恩有鄉親、感謝有志工」為主軸，走出辦公室親訪志工方式表達誠摯的感謝。今天上午10點半左右，縣長全家連袂抵達公館鄉石墻社區關懷據點，向志工們當面表達謝意，誠意滿滿，並頒發據點加菜金、就職周年加菜豬肉。

現場鍾東錦也頒發感謝狀給「艾芯蔬菜生機生技股份有限公司」董事長謝嘉偉、總經理蘇友誠，感謝他們無償提供400箱高品質無毒蔬菜給全縣215個據點加菜。

縣長一家人踏進會場前，志工們夾道歡迎，為推廣客家歌謠，文化觀光局特別安排「楊咩咩&盈盈舞蹈團」和文化志工團，演唱「苗栗好山好水好風光」等客家歌謠，讓據點帶來歡樂的氣氛，與關懷據點長者同樂。

鍾東錦也偕同夫人走進廚房，穿戴廚工配備，以專業架勢挽袖切菜、炒菜後，將香噴噴的高麗菜端上桌，並與立委候選人邱鎮軍等人親自為志工、社區長輩打菜；鍾還不時彎身貼心逐一垂詢：「您的爌肉要肥一點或瘦一些？」並提醒長輩慢食助消化，最後與志工們共餐。

縣長鍾東錦表示，就職以來縣長施政滿意度提升，歸功於志工的表現可圈可點、功不可沒，就職周年不一定要在縣政府內舉行，走出辦公室與志工面對面共餐，更是對他們無私付出表達誠摯謝忱，而一個人走不遠，一群人走、可以互相鼓勵走的更遠，相信必能打造苗栗成為幸福快樂的社會。

他也強調，全縣關懷據點已拓展到215個、佈建率78.2%，縣府繼續朝「一村里一據點」目標邁進，鼓勵民眾存老本、存健康、結交好友老來「打嘴鼓」，預先為養老做充份準備；未來長照中心規劃以「官方法人」模式經營，不要造成家庭負擔、讓老人安心養老，明年農曆過年前開始發放敬老禮金，近日跟國民黨總統候選人侯友宜會面，建議全國統一訂定營養午餐費率。