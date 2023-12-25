聖誕節報佳音 鍾東錦夫妻校門口導護小朋友發送聖誕禮物

苗栗縣頭份市六合國小今天舉辦聖誕節慶祝活動，縣長鍾東錦、副議長張淑芬、市長羅雪珠、以及多名縣議員共襄盛舉，陪小朋友過聖誕節報佳音，一早在校門口協助導護小朋友上學，並搭配警方辦理反詐及交通安全宣導。

現場鍾東錦偕夫人陳美琦化身聖誕老公公與聖誕老婆婆分送聖誕節禮物給小朋友；頭份警分局也以落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，透過「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」的「三減」策略，持續加強打詐工作，並結合民間團體共同打擊詐欺。

頭份警分局長林育旺提醒，鄉親在面對網路大量資訊時，應謹慎小心查證，勿一時失察輕信網路訊息，有任何疑慮可撥打110報案電話或165反詐騙諮詢專線查證，請民眾多注意勿上當，維護自身財產安全。