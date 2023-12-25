楊文科：持續發展新竹縣 多項建設將啟用

新竹縣長楊文科今天說，竹縣在明年元月起將有多項建設啟用，如長照中心將揭牌便民申請使用、高鐵橋下聯絡道第3期工程將完工啟用，有效改善地方交通，未來會持續發展竹縣。

新竹縣長楊文科舉辦就職滿5週年活動說，縣府持續推動各項政策，明年元月起有多項重要建設將啟動，交通部分包含高鐵橋下聯絡道第3期工程完工啟用，可從竹北市六家地區直通新竹科學園區。

楊文科說，寶山交流道聯絡道竹43線拓寬工程也將通車，此外於台1線替代道路第1期新闢工程、內灣縣道120線拓寬工程，明年初會動工。

他指出，為減輕民眾照顧親屬負擔，新竹縣長照中心將在明年元旦揭牌，讓有需求民眾可以到長照中心申請、登記並接受輔導，也提升民眾使用便利性。

楊文科表示，推動智慧城市治理，打造智慧交通、智慧產業、智慧醫療照護等，為提升行政效率，縣府也提出192項簡政便民措施，已完成137項，讓民眾洽公更方便。