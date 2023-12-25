高虹安就職週年 議員指政見跳票、撒幣政策沒成效

新竹市長高虹安就職滿1週年，許多議員對施政表現不滿意，直指高虹安不僅選前政見跳票，也看不見對城市的願景與規劃方向，撒幣推動政策成效不彰，令人失望。

新竹市政府今天發布新聞稿，細數高虹安過去1年包括老幼、就學、產業及交通等政績，例如凍卵補助、提高生育補助、擴大敬老愛心卡使用範圍等，將務實逐步解決城市問題，創造安居科技城。

對此，民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，高虹安不僅民調施政滿意度吊車尾，選前政見未能兌現、陸續跳票，除了延續前市府的社福政策，未能實質看到城市願景與規劃方向，大撒幣推出凍卵補助、加碼生育津貼，加劇財政負擔，也未看到相關配套措施。

國民黨新竹市議員吳旭豐接受中央社記者電訪說，過去1年竹市府著重福利政策，明年度的市政預算已由高虹安市府編列，希望在工程、建設也能有明顯改善，另也要扛起部分前朝留下的未完成建設，除了加速完工，若有弊案疑慮一定要查。

針對高虹安所提政績，綠黨新竹市議員劉崇顯認為，近9成是前市府已規劃的延續性政策，且許多對市民的承諾都跳票，例如新竹棒球場不知何時開打，慈雲空橋工程至今未發包，簡直是在欺騙民眾。

時代力量新竹市議員林彥甫說，對於高虹安1年表現頗感失望，原以為能跳脫舊政治思維框架，但面對少子化、高房價的問題，高虹安提出大撒幣的凍卵補助、青年租金補貼加碼等政策，而非從根本解決問題。