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竹北市長鄭朝方要持續進化竹北 8部影片展現市政成果

中央社／ 新竹縣25日電

竹北市長鄭朝方今天表示，他透過辦理電影院首映會呈現推動減法建設、早療、平權、永續政策等，展現過去1年的市政成果，未來要持續進化與優化竹北。

鄭朝方舉辦滿1年就職週年活動，以閩南語「頂真」（意指認真、謹慎）為主題，並透過電影首映會方式，呈現推動E化、減法建設、早療、平權、永續政策等8部市政影片，展現施政成果。

鄭朝方說，上任後執行發放竹北民生紓困金新台幣6000元，也推動E化政策，如線上場地租借包含集會所、活動中心等，皆可透過網路直接申借。

鄭朝方指出，建設方面執行既有公設補救計畫，改善老舊廁所及建物，為市民打造舒適衛生設施；另在「減法建設」政策上，拆除多餘公佈欄，簡化城市風貌，還路於行人。

鄭朝方說，他要持續提升人文底蘊、推動教育、平衡竹北東西區發展，以及辦理各項藝文活動中，更結合「早療先行」讓早療兒可藉由不同體驗，刺激發展，同時也規劃課程落實早療兒政見。

鄭朝方指出，在「永續概念」政策也持續推行，如設置寶特瓶、廢電池回收機，並在傳統市場設置二手袋循環箱，接續將設置智慧站牌，準確提供公共交通資訊，提升基礎建設。

鄭朝方 電影 廁所

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