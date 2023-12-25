桃園路口招牌柱突傾倒嚇人 里長：基座腐蝕勿再掛招牌

桃園市平鎮區民族路、廣成街口旁的掛有幾個店家廣告招牌的鐵柱，疑似基座鏽蝕、加上近日強風吹襲，今天中午該招牌鐵柱基座然斷裂卡在電線，十分危險，路人嚇到，平鎮警方據報拉封閉線管制交通，緊急聯繫台電、廣告商及業主到場通知吊車處理移除，幸無人車受傷或損害。

平鎮區廣達里長鄒碧珠表示，該里的民族路、廣成街口處，一根鐵柱的招牌可能年久，整根基座腐蝕，上面招牌太重，強風吹來，造成招牌柱子倒下，她接到里民通知，趕緊過去現場，警察已拉起封索線，幸無危及路人，她建議以後該招牌柱不要再掛招牌了。