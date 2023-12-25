紓解跨年人潮 機場捷運將連續營運41小時不打烊

桃園市跨年晚會將在高鐵桃園站前廣場舉行，桃捷公司動員424名人力從112年12月31日早上6時至113年1月1日晚上11時止，連續41小時營運不打烊，並籌組「桃氣午夜天」疏導人潮。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，市府舉辦的「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會，從112年12月31日晚上7時到113年1月1日凌晨0時30分舉行，除現場演唱、還有逾50攤的「夜貓子美食市集」，以及可拍照打卡的桃園星際城入口造景，晚會預計將吸引大量人潮。

桃捷公司指出，為了讓參加跨年晚會的民眾都能開心跨年，不用擔心返家交通問題，桃捷公司列車將營運連續41小時不收班，普通車也維持每15分鐘一班，直到113年1月1日晚上11時止。

桃捷公司還將籌組一支活潑有勁的「桃氣午夜天」，從跨年晚會散場前一刻，在A18高鐵桃園站穿堂層和參加跨年候車準備回家的民眾互動，一方面持續保持現場歡樂氣氛，一方面疏解排隊等候情緒，維護民眾乘車安全，直到人潮疏運結束。

桃捷公司表示，將依當日人潮狀況機動加開班車，避免車廂過度擁擠，也將動員運務、維修、志工、捷運警察等單位共424名人力，協助疏運引導以維護旅客安全。另外也提醒旅客，可使用電子票證就可快速感應進站搭車，歡迎民眾多利用機場捷運線參加跨年晚會。