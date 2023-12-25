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電影院首映宣示就職周年 鄭朝方推E化、建設、平權永續

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市長鄭朝方就職周年，首創透過電影首映會方式，以推動E化、減法建設、早療、平權、永續政策等8部市政影片交出周年成績單。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹北市長鄭朝方就職周年，首創透過電影首映會方式，以推動E化、減法建設、早療、平權、永續政策等8部市政影片交出周年成績單。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市長鄭朝方就職周年，首創透過電影首映會方式，以推動E化、減法建設、早療、平權、永續政策等8部市政影片交出周年成績單，今天在享平方百老匯影城登場，針對明年施政方向，鄭朝方表示，將爭取球場建設、設置YouBike 2.0E電輔車、科普教育推廣、提高活動經費、爭取道路品質提升等，「推動市政將全力以赴，要做就要做到最好。」

這次就職周年感恩分享會以閩南語「頂真」為主題，象徵認真負責的究極精神，推動市政全力以赴，鄭朝方指出，明年在各項軟、硬市政推動，會持續頂真前行，他今天也在會中捐贈10張自創髻鬃花專輯進行公益義賣，義同時邀請弱勢團體免費欣賞金馬電影「小曉」，藉由影片認識過動症及早療政策的重要性。

談到這一年對竹北的建設，鄭朝方表示，上任即執行的竹北6000民生紓困金發放，結合e化發放政策，雙政見達標；推動e化線上場地租借，集會所、活動中心、市公所出資興建的首座足球場-文小十足球場，皆可透過網路直接申借。

此外，執行既有公設補救計畫，改善老舊廁所及建物，其中針對傳統市場廁所現代化改建過程，更是13次前往現勘調整改進，以究極精神為市民打造舒適衛生設施，並首創在公廁製造香氛氣息；另透過「減法建設」拆除多餘公佈欄，簡化城市風貌，還路於行人。此外，也持續向中央爭取竹北水岸市集River Bank1、道路品質提升等各項重大建設經費。

提升人文底蘊、推動教育、平衡竹北東西區發展同樣是施政重點，市政推動重視教育平權，提撥竹北校園修繕工程補助，西區4校獲百萬挹注，同時發放各項運動獎勵補助；市公所透過舉辦各項藝文活動，結合「早療先行」為早療兒開啟VIP通道，規畫專設課程落實早療兒政見；同時也將藝文活動帶進竹北舊城西區舉辦，均衡城市發展。

針對市政未來的願景，鄭朝方進一步表示，在教育部分，他特別重視運動和藝文，竹北市年輕的城市，也會積極推動科普教育走入校園，將從西區學校出發。明年將繼續爭取球場建設、設置YouBike 2.0E電輔車、免費公車、擴大藝術進社區-大師系列活動、照顧社區、提高活動經費等，讓竹北更加優化。

鄭朝方表示，「永續概念」也與市政結合，在城市設置寶特瓶、廢電池回收機，在傳統市場設置二手袋循環箱，接續將設置智慧站牌，準確提供公共交通資訊，努力推動智慧共桿，讓城市基礎建設與現代科技結合。

針對市政未來的願景，鄭朝方進一步表示，明年將繼續爭取球場建設、設置YouBike 2.0E電輔車、免費公車、擴大藝術進社區-大師系列活動、照顧社區、提高活動經費等，讓竹北更加優化。記者郭政芬／攝影
針對市政未來的願景，鄭朝方進一步表示，明年將繼續爭取球場建設、設置YouBike 2.0E電輔車、免費公車、擴大藝術進社區-大師系列活動、照顧社區、提高活動經費等，讓竹北更加優化。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹北市長鄭朝方就職周年，首創透過電影首映會方式，邀請里長、代表等貴賓前來。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市長鄭朝方就職周年，首創透過電影首映會方式，邀請里長、代表等貴賓前來。圖／竹北市公所提供
鄭朝方今天也在會中捐贈10張自創髻鬃花專輯進行公益義賣，同時邀請弱勢團體免費欣賞金馬電影「小曉」，藉由影片認識過動症及早療政策的重要性。記者郭政芬／攝影
鄭朝方今天也在會中捐贈10張自創髻鬃花專輯進行公益義賣，同時邀請弱勢團體免費欣賞金馬電影「小曉」，藉由影片認識過動症及早療政策的重要性。記者郭政芬／攝影

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