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就職周年盤點156項政見 張善政：明年再做179件

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天舉辦就職周年記者會，並與AI分身合照。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天舉辦就職周年記者會，並與AI分身合照。記者朱冠諭／攝影

桃園市長張善政今天舉辦就職周年記者會，化身「張教授」盤點今年完成的156項政見，並預告明年將施行179項政策。他強調自己有別其他首長宣揚1年政績，更著墨在未來願景，負責任的政治人物不是看任期有幾年，也不是看下屆能不能連任，更重要的是從10年以上的長遠眼光打造好平台，實踐好通勤、好就業、好教育跟好生活的4個基礎，讓市民安居樂業。

張善政今天特別和市府團隊換上具有科技未來感的飛行外套，呈現桃園的嶄新面貌。他表示，這一年市府團隊都非常努力，希望獲得市民認可，相信學校營養午餐、肺癌篩檢等各種面向工作都讓市民有感，他感謝市民支持讓他在各個民調的滿意度都破7成。

張善政坦言，桃園面臨許多問題，包括大眾運輸不便、高快速道路未完成、工作業態不平衡，因此他針對未來提出6大發展領域，在產業方面，評估產業發展區位及增加用地供給、定位桃園未來戰略產業；在城市廊帶與交通優化方面，將通盤規畫大眾運輸及捷運路網建設、健全高、快速路網；另增設大型公共設施、設置南區行政中心、改善既有行政園區空間、檢討醫療分區及增設醫院、並評估增設再生水、儲能等公用設施。

此外，也要建構桃園藍綠埤圳系統、營造桃園都市風廊環境及落實淨零碳排使用規畫；導入AI持續推動智慧城市、打造便民數位服務體系、建構桃園為數位雙生城市；並建立桃園觀光軸帶系統，強化桃園城市亮點。

「施政不只要看得更深 ，也必須看得更遠。」張善政強調，1個負責任的政治人物，展望的不是自己任期有幾年，也不是看下次連任好不好選，而是要從10年、20年的長遠眼光，打造好平台，讓所有優秀的人才都能夠把所長貢獻給桃園，市府要做的就是打造好工作、好就學、好通勤和好生活的環境，過去1年桃園在這4個基礎已陸續有成果，吸引更多、更好的人才來為桃園的市政發揮，他強調好的政策要有長遠的發展和影響，未來無論是誰執政，都會捨不得停下來。

被問到給市府團隊打幾分，張善政說，自己一向不給自己打分數，分數應該由市民來評分，從民調滿意度超過7成、桃園的榮譽感超過8成，相信這可以當參考。

桃園市長張善政今天舉辦就職周年記者會，盤點今年完成的156項政見，並預告明年將施行179項政策。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天舉辦就職周年記者會，盤點今年完成的156項政見，並預告明年將施行179項政策。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天舉辦就職周年記者會，盤點今年完成的156項政見，並預告明年將施行179項政策。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天舉辦就職周年記者會，盤點今年完成的156項政見，並預告明年將施行179項政策。記者朱冠諭／攝影

張善政

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