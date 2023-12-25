賣出口碑！印度老闆將拉茶變身台灣手搖開店 盼外縣市拓點

新竹正宗印度拉茶「Mytearoom15」老闆Manoj Shanker，起初在假日花市和夜市擺攤，歷經5年努力，去年成功開店，以販售印度特色飲品、手作點心為主，如今不僅擁有一批忠實顧客，還計畫拓點到外縣市，期盼透過拉茶讓更多人認識印度文化。

Manoj Shanker剛開始推廣時，發現顧客常搞混印度拉茶，他解釋馬來西亞的印度拉茶加煉乳，來自印度的拉茶只加鮮奶，口感濃厚順口，逐步改變顧客對印度拉茶印象。印度拉茶無香料，以阿薩姆紅茶和鮮奶製作，若喜歡香料，他就會推薦瑪莎拉鮮奶茶，私藏的香料是他按比例親自製作，展現獨特風味，顧客接受度很高。

老闆娘吳蓓苓是新竹在地人，和先生在英國念書時相識相戀，因為喜歡台灣的生活，選擇一起在新竹定居。

「台灣人很願意嘗試新口味！」Manoj Shanker說，印度拉茶不只是茶，更蘊含印度文化，這幾年來逐步培養忠實顧客，印度拉茶是印度人不可或缺的精神糧食，新竹有許多印度及園區工程師，特別前來品嚐道地的家鄉味，他也結交到許多印度朋友。

Manoj Shanker指出，與一般手搖飲快速服務不同，製作一杯印度拉茶約要兩、三分鐘時間，讓他驚訝的是客人們都願意耐心等待，目前多數的顧客都是台灣人，還有來自台中、台北等地，這也讓他興起到外縣市展店的計畫，未來將推廣到外縣市，分享家鄉的好滋味。