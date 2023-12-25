動線不交織 台13線、苗栗市信義街口完成改善

台13線苗栗市信義街5岔路口，去年發生30件交通事故，公路局中區養護工程分局苗栗工務段列管高風險路口，最近完成改善，增設北上左轉專用車道，及加大右轉路肩槽化，避免車流交織降低車禍。

公路局中區養護工程分局轄管台中、彰化、南投、苗栗縣市，台13線苗栗市信義街口是苗栗唯一進入去年前十大高風險路口，去年發生30件交通事故，排名第8，苗栗工務段列管， 120萬元最近完成改善，許多用路人有感。

一名陳姓上班族開車經常往返苗栗市、公館鄉，他說，先前台13線北上行經信義街口，兩個車道的內側道供左轉專用，如果不熟路況的駕駛人，直行車容易誤入，以致切出車道，可能與外側車道車流交織。此外，路口上、下班尖峰時間車流回堵，又值下坡轉彎路段，不時可見驚險鏡頭，增設1個左轉專用道，車子開起來順暢許多，也比較安全。

苗栗工務段指出，工務段分析肇事原因，並邀集專家學者現勘，研議改善方案，除了路口擴增左轉車道，對齊下游車道，另在路口畫設行車導引線，讓轉向更明確，過去因路肩較寬，以致右轉信義街汽車，與機車行進方向交織，路肩槽化限縮空間，避免發生碰撞事故。