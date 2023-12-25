竹中火車站坡道裝鐵鍊 王婉諭：台鐵局已拆還通行權
今年10月下旬，有身心障礙者於社群媒體揭露台鐵竹中火車站雖設有無障礙坡道卻為加裝鐵鍊，造成身心障礙者無法通行，時代力量立法委員、竹縣二選區立委候選人王婉諭接獲上情後，旋即在今年11月中邀集相關單位到場。王婉諭今天指出，台鐵局於會勘後，已儘速拆除無障礙坡道的鐵鍊，並刻正補辦無障礙設施替代改善作業程序，還給身心障礙者平等通行權利。
當天會勘單位包含交通部臺鐵局、內政部警政署鐵路警察局、內政部國土管理署、新竹縣政府交通旅遊處、新竹縣政府工務處、新竹縣政府警察局等單位到場，並邀請新竹縣身心障礙者扶助協會一同參與會勘，向台鐵局提出建言要求改善。
王婉諭強調，無障礙設施的設置目的，是為了還給身障者對於環境最大的獨立性、掌控度，讓身心障礙者可以在環境中無須藉由他人協助，便可自由地移動。然而，台灣長期對於無障礙設施的落實情形有待改善，甚至此次竹中火車站發生明明設有無障礙坡道，卻為了阻擋機車又另行加裝鐵鍊，再次造成身障者通行受阻的情形，不僅違反身權法的規定，更是本末倒置。
王婉諭也提到，當天會勘時更發現火車站另側出入口原設有無障礙坡道，卻因不明原因遭台鐵局拆除。當日會勘時，新竹縣政府工務處也確認，台鐵局未依規定提出變更使用申請即拆除無障礙坡道已違法，內政部國土管理署代表也指出，台鐵局應妥善規劃身障者進出動線，以確保其平等通行權利。
對此，王婉諭表示，台鐵局雖於2024年將正式邁向公司化，但包含身權法、鐵路法等對於大眾運輸工具、鐵路機構都訂有應依需求提供無障礙服務及設施設備的規定，她也將持續督促台鐵局補正程序，並於各車站落實無障礙設施的設置。
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