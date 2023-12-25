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桃園八德交流道2030年通車 陳建仁：盼如質如實提前完工

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
行政院長陳建仁視察國3增設桃園八德交流道工程，宣示支持與推動的決心。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁視察國3增設桃園八德交流道工程，宣示支持與推動的決心。記者曾增勳／攝影

行政院陳建仁今天上午視察國道3號增設桃園八德交流道工程辦理進度，宣示支持與推動的決心，行政院核定這項計畫總經費79.65億元，預計2030年完工通車，陳建仁說，這項工程歷經3任交通部長核定，不能再延遲，請高公局設計時程要縮短，希望桃園市府協助土地徵收縮短時程，期許這項交流道工程「如質如實提前完成」。

桃園市八德、大地區人口超過30萬人，靠國2大湳交流道、國3大溪交流道進出，因2交流道飽和塞車，立委趙正宇在立院歷經3任交通部長爭取，行政院本月19日核定，總經費79.65億元，桃園市府負責用地取得費用約11億元及負擔新闢連絡道工程72億元辦理，位於國道3號56.9公里處採苜蓿葉型交流道設計，雙環間利用60公尺地形高低差立體化交織交流道，高速公路局預定2030年完工通車。

陳建仁稱許趙正宇多年為地方爭取下核定。他表示，這項工作不能再延遲，大家都期待地方有便捷交通，該交流道的設計很漂亮，愈來愈進步、整個都是橋，為景觀及交通工程典範工程，任何國家建設需要中央與地方配合，大家一心一意團結一致，讓建設愈來愈好，該工程希望如質如實提前完工，帶來八德、大溪交通便利，促進地方產業及觀光產業發展，希望桃園市府與高公局全力以赴。

行政院核定國3增設桃園八德交流道工程後，陳建仁首次率交通部長王國材會同桃園市府書長詹榮鋒、立委趙正宇、湯蕙禎惠等人前往八德、大溪交界視察這項工程辦理進度。

王國材說，八德交流道工程是近年來最完整交流道，從八德、大溪過來北進北出、南進南出，目標希望比2030年更早完工，將來可分散大湳、大溪交流道車潮，假日大溪遊玩不會那麼塞。

詹榮鋒表示，國2大湳交流道、國3大溪交流道每天尖峰時間塞車，塞車時間非常恐怖，大湳交流道塞到三鶯系統交流道，大溪交流道假日根本完全塞住，增加八德交流道可以解決國道相關問題，因交流道與台4線豐德路銜接、大溪大鶯路銜接，地方道路系統串聯非常重要，路權靠近都市計畫區及軍營用地取得，涉及變更土地與用地取得，及進行公聽會，目標1.5年完成，也希望盡量縮短時程完成。

行政院核定國3增設桃園八德交流道工程，高公局在國三56.9公里處（見圖）採苜蓿葉型交流道設計。記者曾增勳／攝影
行政院核定國3增設桃園八德交流道工程，高公局在國三56.9公里處（見圖）採苜蓿葉型交流道設計。記者曾增勳／攝影
行政院核定國3增設桃園八德交流道工程透視圖。圖／高公局提供
行政院核定國3增設桃園八德交流道工程透視圖。圖／高公局提供
行政院長陳建仁（右二）視察國3增設桃園八德交流道工程，宣示支持與推動的決心。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（右二）視察國3增設桃園八德交流道工程，宣示支持與推動的決心。記者曾增勳／攝影

桃園 行政院 陳建仁

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