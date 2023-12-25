楊文科就職5周年 宣明智暗酸基礎建設勝竹市形象工程

今天是新竹縣長楊文科就職五周年紀念日，新竹縣各級民意代表以及聯華電子榮譽副董事長宣明智都出席慶賀。楊文科除報告這5年來的施政外，同時也和民代自拍留念，大家特別比出象徵國民黨總統候選人侯友宜3號的「OK手勢」。宣明智致詞時特別暗指，新竹縣、市5年來有很大差別，楊文科注重基礎建設，做出來東西，遠比只注意形象工程更長遠。

楊文科報告指出，明年元旦新竹縣將設立長照中心，由衛生局與社會處共同集中統一成立，未來有需要的民眾，可以直接到長照中心來申請登記，相當便利。

楊文科也細數十大交通基礎建設，並強調都已逐一付諸實施，包括明年1月2日高鐵橋下至竹科道路開始通車，未來民眾可以從竹北六家直達竹科，可以紓緩國1交流道和經國橋車流。另外包括寶山交流道聯外道路竹43線也將正式通車、台1線替代道路也開始動工、內灣120線明年初也將動工等。

楊文科也指出，新竹縣是最年輕的城市，托嬰、幼兒園都是最重要的，縣府也已規畫到2032年，其中2027年龍年高中生特別多，縣府也建立文興高中，盡速完成湖口高中遷校，六家高中也改制成完全中學，也要和陽明交通大學一起成立實驗高中。

楊文科表示，昨天侯友宜來到新竹縣，他也特別提出，希望侯友宜當選後，要考慮新竹縣國立高中增班問題，由於國立高中沒有增班，變成地方政府的縣立高中要承受壓力，「這不太公平，高中本來就是中央要負責」，他也特別提出國立高中一定要增班、擴大校舍，否則以新竹縣人口成長無法負荷，盼能有長程規畫。

宣明智也以縣政顧問的身分出席致詞，他表示，5年前當楊文科參選時，大家都打了一個問號，事務官出身的楊文科，個性不像政治人物會交際，他看楊文科就是一個有經驗、了解科學園區事務官出身「認真、好好做事的人」，經過5年後很明顯看到，新竹縣、市兩個地方發展的差別，不知不覺新竹縣已經變成別人羨慕的地方。