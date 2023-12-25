高虹安就職一周年 談「安居科技城」現在進行式

新竹市長高虹安今就職滿1周年，她暢談過去一年各項施政與建設成果，從「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」，盤點竹市1年來逐步踏實的改變點滴；對此，藍營議員給予正面評價，期許高之後能解決竹市眾多工程問題，綠營議員則認為高提出的政策都是大撒必，應有長遠施政規畫。

高虹安說，在「老幼共好」政策方面，竹市領先全國推出AMH卵巢功能檢測及凍卵補助，也放寬好孕專車搭乘資格，使用次數成長250%，生育津貼從明年1月1日起每胎提高到3萬元，打造竹市優質婚育環境。

另外，竹市「敬老卡」、「愛心卡」也擴大使用範圍，除新增運動中心場地租借、搭乘台鐵、農會使用，近期再擴增國道客運使用。為照顧弱勢長者，市府開辦低收及中低收入戶長者營養金補助每月1000元，更擴大原住民福利，55歲以上原住民長者可領到2000元重陽敬老禮金，年滿百歲長者再加贈6000元。

高虹安說，她積極落實「幸福友善」施政藍圖，重啟愛心食材捐贈，提供給34處社區愛享冰箱及共餐食堂，至今已累積捐贈2萬3723公斤食物，服務8萬4670人次。

為實踐「新竹好學、安心入學」，市府從幼教開始層層把關，逐年遞增公共化教保服務名額，調降幼教師生比至1：14，並規畫8條安心通學專車路線，減輕家長負擔，滿足孩子就學通勤需求。並檢討學區畫分，與清華大學學者團隊合作，辦理「2023新竹市電腦輔助學區劃分研究」計畫，透過Google API計算，期望讓孩子們都能就近入學。

高虹安說，她今年也向中央爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助，重新規畫校園周邊人車動線，改善並建設通學步道；運用智慧技術，推出「竹市親師生平台」與「竹市校園智慧通」APP，提供師生便利、友善的線上溝通管道，多管齊下提升竹市教學環境品質。

為加快交通建設進度、有效改善交通狀況，市府每月定期召開2次交通改善小組會議，今年針對西大路地下道、中華路、介壽路、慈雲路及埔頂二路進行改善，更積極排除管線障礙完成高峰路拓寬工程，紓解園區車潮，並開闢慈濟路與關新路延伸段，今年底辦理通車履勘，接下來即將開放通車，有效提升全市行車效率與用路環境。

另外，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，新竹市主動邀集鄰近縣市，共同向交通部爭取「桃竹竹苗TPASS通勤定期票方案」， 10月正式上路後，首週即突破8萬人次；市府也積極改善公車經營環境，補貼市區公車駕駛每月4000元，保障民眾乘車權益；更與竹縣、科管局及陽明交大攜手推動縣市先導公車計畫，整合182路公車及園區巡迴巴士，打造竹市首條全電動公車路線，力拼明年上半年啟用。

高虹安表示，市府全力落實聯合國永續發展SDGs目標，包含率全國之先首創「ESG媒合平台」，透過公私協力推動34個合作議題，並推出竹市第2版自願檢視報告(VLR)，今年亦成立「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動會」及「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」，以完善竹市永續淨零政策藍圖，持續跟進國際腳步。

高虹安說，她也力推動智慧治理，運用大數據、物聯網提供市民便利的市政服務，包含攜手8縣市推動智慧停車行動支付服務、推出幸福宜居網2.0、運用科技執法維護環境品質、建置智慧停車柱取代人工開單、提升Open Data應用的質與量，更新增「新竹市數位市民整合服務平台」7項服務。

國民黨市議員吳旭豐指出，高虹安上任一年，很多都屬於補助與福利政策，這是好事，也很樂見，但市府不僅是發錢功能，也應把經費用在福利政策上務實照顧民眾，另外，高虹安接下來要面對竹市最嚴重的工程問題，不管是棒球場、藝文高地等，這些爛攤子都還在整理階段，期許高能重新檢視工程盡速動工，將真正建設留在竹市。