香山臨托上路 竹市一區一定點達標

新竹市香山區親子館定點臨托服務確定本月29日上路，市府「一區一定點臨托」目標即將達陣，盼多管齊下鼓勵生育、減緩少子化；不過，議員吳旭豐指出，未來恐出現名額不足問題，建議市府盡速盤點公有空間，持續規畫增設公托與臨托點。

市府昨指出，繼今年4月增設東區夜間及假日定點臨托服務後，香山區親子館定點臨托服務也將在本月29日上路，正式達成全市一區一定點臨托服務。

市長高虹安表示，香山區家長長期盼望當地能有定點臨托據點，市府積極辦理規畫，找到香山區親子館設置空間，透過完善托育福利及推動多元政策，多管齊下，創造幸福友善的宜居城市。

國民黨議員吳旭豐認為，竹市很多年輕家庭，不少托兒所服務時間固定，臨托十分重要，雖已達到一區一定點臨托，但恐有名額不足問題，建議市府盡速盤點公有空間，規畫增設公托與臨托點。

社會處表示，香山區親子館定點臨托服務，每時段最多能收托4名兒童，服務時間每周二至周日上午9點半至下午5點半，臨托費用每小時200元，每次托育至少2小時為原則，市府會積極建立友善托育環境。

民進黨議員楊玲宜則說，全市一區一定點臨托服務是前市長林智堅時期的規畫，終於看見高虹安認真開始做事，也謝謝能延續前市長的好政見。