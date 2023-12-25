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竹縣電動機車補助 議員籲加碼

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹縣府補助汰舊、新購電動機車，明年原則比照今年補助項目辦理。記者黃羿馨／攝影
竹縣府補助汰舊、新購電動機車，明年原則比照今年補助項目辦理。記者黃羿馨／攝影

新竹縣政府提供新購電動機車、汰舊換新3千至6千元補助金，新竹縣議員朱健銘認為，比雲林、彰化和屏東等地補助金額低，對民眾換購的誘因有限，因應淨零碳排，建議提高獎勵措施；縣府環保局回應，明年原則比照今年補助項目辦理，會再視情況調整。

朱健銘指出，機車是嚴重的移動汙染源，中央力推四行程與二行程電動機車換購，並減免牌照稅及燃料稅，較油車可省下一筆稅金，竹縣環保局也提供新購、汰舊換新3千至6千元補助金，但比起雲林縣3千至2萬5千元、彰化縣的3千至8千元、屏東縣的3千至1萬5千元，補助金額對換購電動機車誘因有限。

環保局表示，電動機車補助經費來源包括經濟部、環境部，均全國統一、沒有限額，各縣市有差異，是因另外編列空汙基金加碼補助，竹縣每年編列600萬元經費，由於提高補助金，申請名額就會減少，只能適時調整補助。

環保局說，今年編列補助淘汰老舊機車2900輛，每輛1千元；新購重型電動機車800輛，每輛3千元；新購輕型、輕小型電動機車100輛，每輛1千元；汰舊換購電動機車獎勵金300輛，每輛2千元，若汰舊車設籍竹縣，再申請環境部補助溫室氣體減量獎勵2千元，最高可領6千元補助，至於2024年補助案尚在辦理中，原則比照今年補助項目辦理。

電動機車 屏東縣

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