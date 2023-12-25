盼20年 苗縣都會區原民中心動工

苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心日前動工， 過程有一段台視第1屆「五燈獎」得主張秀美對學生縣議員陳光軒的期許，透過各界努力，地方盼了20多年終於實現，預計明年底啟用。

花蓮縣賽德克族張秀美、太魯閣族溫梅桂搭檔，獲得台視第1屆五燈獎五度五關最高榮譽，名噪一時，張秀美1983年嫁到苗栗縣頭份市，先前擔任原住民文化藝術協會理事長時，念茲在茲全縣都會地區原住民沒有一處聚會場所。

陳光軒印象深刻，分享張秀美是他的小學音樂老師，2018年1月71歲時來找他，20多年來不管是縣府或民代找到的地都不適合，希望有生之年可以看到，讓為了工作來到都會區的原住民也能擁有辦祭典、集會的場所。

陳光軒表示，當時剛好在頭份大橋附近發生違法偷倒水肥案，經查是國有財產署土地，原為縣警察局撥用規畫拖吊車保管場，後來計畫有變閒置，經溝通後達成共識，縣警局歸還土地，再由苗栗縣原住民族事務中心申請撥用規畫，行政院2019年2月核准，後來相關經費陸續到位，最近終於動工，但張秀美已移居花蓮，他透過張的女兒轉告好消息。

縣府指出，全縣原住民約1萬1500人，居住原鄉地區6200人，都會區5300人，以頭份市、竹南鎮、苗栗市區較多，縣府2015年起規畫籌建都會區原住民族多功能服務中心，獲得國產署撥用頭份大橋北側正興路、隆恩路口1.6公頃國有地興建，預計明年6月完工。