桃園航空城拆遷7廟宇 蘆竹源福宮福德正神率先動工

桃園市蘆竹區福德正神源福宮有200年歷史，原址因航空開發案被徵收，必須另外覓地重建，重建委員會主委、市議員劉勝全、 副主委余慶全等人找到海山路新地點，今天中午邀請行政院副院長鄭文燦主持動土典禮。雖然寒風細雨，但是現場仍擠滿熱情的信眾，大家希望早日完工，到時再來慶祝「航空城福源宮」福德正神入新居。

劉勝全表示，航空城開發計畫跨蘆竹、大園兩區，有7間知名廟宇要拆除，源福宮是第一個動土準備重建的廟，完工後呈現在大家眼前的是「航空城土地公廟」，屆時在航空業協助下，還會有飛機造型的交趾陶和擺飾等圖案，增添源福宮的航空城特色；另外，源福宮也會是少見的大型福德正神廟宇。

劉勝全說，回溯源福宮歷史，清初康雍乾3朝就有以雞籠通事賴科為首的陳和議墾號開墾坑仔口（現海山路一帶），當時就有土地公伯，保守估計也有200年的歷史，常聽老一輩談起土地公厝，戲班、坪位、土地公份、老莊主，在農業社會那是何等的榮光，感謝行政院副院長鄭文燦、交通部民航局、桃園市政府、蘆竹區公所，對於源福宮宗教用地的取得，不遺餘力規畫周邊公共設施。

源福宮設臨時行宮在蘆竹海山路一段340號，重建委員會主委劉勝全、 副主委余慶全、副主委徐垂勇、總幹事賴楊秀淑及廟方各執事人員、幹部極力奔走下，今天舉行動土典禮。劉勝全說，鄭文燦副院長在桃園市長任內，用心規畫航空城宗教用地，協助處理源福宮用地取得和相關問題，源福宮因此能成為航空城開發案第一個重建的廟宇，另外，源福宮也同意規畫空間做為里民活動中心。