航空城安置住宅延至2025入住 桃市府：將延長租金補貼

桃園市政府推動航空城計畫，50棟安置住宅原預定明年10月陸續完工、點交，但目前工程進度不到一半，入住時間確定延到後年初，引發在地民代不滿。市府回應，受缺工缺料影響，蛋白區進度較預期落後，地政局正研議延長優先、自願搬遷戶的租金補貼，保障居民權益。

航空城安置住宅1925戶，其中位於蛋黃區的機場園區1067戶，蛋白區三個基地共858戶，包括桃園機場捷運A18高鐵桃園站基地548戶，機捷A11坑口站基地104戶，桃捷綠線G17站基地206戶。

市府今宣布安置住宅進度已達40%，現進行4樓以上鋼筋混凝土等結構工程。住宅處強調，安置住宅共11個街廓同時興建，為確保建築安全，從材料進場到施工都有嚴謹檢驗步驟，包括正在施作的混凝土樓板工程，從配比、廠驗、甚至到灌漿品管，都會取樣混凝土確保品質。

住宅處住宅開發科長何恭凱表示，安置住宅今年8月受理登記，市府已完成一處樣品屋，正在進行360度全景拍攝並建置網頁，讓民眾「線上賞屋」，1925戶安置住宅則將在2025年初陸續辦理驗屋及點交入住作業。

行政院副院長鄭文燦5月視察安置住宅興建進度時，曾表示明年10月即可讓拆遷戶入住，如今期程再延到後年。議員游吾和批評，工程進度延期不斷，確切要延到何時、租金補貼會不會延長，仍未見說明；此外，安置街廓交地時間同樣延到後年，上漲的物價只能自行吸收，人民負債重建家園情何以堪？

議員徐其萬表示，安置住宅、街廓期程通通延後，政府該給人民的補償一定要做到，不只租屋補助要延長，也建議市府讓鄉親明年中在安置街廓重建家園，不要再延宕。

住宅處回應，目前蛋黃區進度超前，蛋白區三基地工程進度則較落後，除缺工缺料，蛋白區基地樓層數高，也導致影響層面較大，工期預計再延約3個月。

地政局航空城開發科長吳宏霖表示，市府已研議延長優先及自願搬遷戶的租金補貼，將於確定期程後公告；至於安置街廓今年底至明年初會完成整地，在正式交地前，會先讓民眾確認界址，以進行建築規畫設計，同時公設會陸續完成。